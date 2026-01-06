Jugó en Boca, quedó libre y ahora se cayó su pase al Deportivo Táchira por el operativo de Estados Unidos en Venezuela

Vistió los colores xeneizes durante poco tiempo y menos aún fue la cantidad de partidos que disputó, pese a que llegó con mucha expectativa por lo que había hecho en sus clubes anteriores.

Jugó en Boca y ahora está libre y sin club. Foto: X @BocaJrsOficial

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de los Estados Unidos, que lo acusa de liderar el narcotráfico en su país, también repercutió en el mundo del fútbol. Un delantero venezolano que jugó en Boca y que quedó libre perdió la posibilidad de una transferencia por la situación acuciante que vive su país.

El jugador, de 25 años, iba a sumarse a las filas del Deportivo Táchira de Venezuela, pero el propio delantero decidió declinar esta oferta debido a la incomodidad que atraviesa su nación y al futuro incierto de la misma.

¿Quién es el delantero venezolano de Boca que quedó libre y su futuro es incierto?

Se trata de Jan Hurtado, que recientemente quedó libre y atraviesa horas complejas respecto de su futuro futbolístico. Es que, por el ataque llevado a cabo por la Casa Blanca, se quedó sin club para seguir su carrera profesional.

Boca pagó 7 millones de dólares por Jan Hurtado. Foto: Instagram/jancarloshurtado

Boca abonó por Hurtado 7 millones de dólares en 2019. Su llegada generó gran expectativa, principalmente por la imagen que había dejado en su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, con 43 partidos jugados, siete goles y dos asistencias, además de su participación en la Copa América de 2021 con la Selección de Venezuela, donde jugó dos partidos.

Pero su paso por Boca no fue el esperado. Hurtado permaneció en el club de La Ribera entre los años 2019 y 2020. Jugó apenas 18 partidos, marcó dos goles y fue protagonista de una asistencia: muy poco para lo que se esperaba de él.

Jan Hurtado con la camiseta de Boca. Foto: NA.

El delantero nacido en Barinas siguió su destino por Brasil, Ecuador y repitió en Brasil, pero en la actualidad tiene su pase en su poder, y ningún club que lo contrate. En ese recorrido de equipos también tuvo un regreso a Gimnasia La Plata en 2025, pero su rendimiento lejos estuvo de ser el de su primera etapa.

El Deportivo Táchira se interesó por él, pero frente a la inestabilidad política de su país, Hurtado declinó la oferta. Lo cierto es que su futuro es incierto y habrá que ver dónde continúa desplegando su fútbol este delantero que alguna vez vistió los colores de su selección.