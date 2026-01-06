En fotos: Venezuela amaneció con numerosas pintadas contra Delcy Rodríguez acusándola de “narco”

Venezuela vive horas de mucha convulsión política tras la captura de su presidente a manos de Washington y las acusaciones que pesan sobre él de liderar el narcotráfico en el país y que esas drogas se exportan a EE.UU., además de otras imputaciones, como lavado de dinero y tráfico de armas.

Uno de los graffitis contra la presidenta Delcy Rodríguez, en el estado de Guárico. Foto: Prensa.

En varios de los 23 estados que conforman Venezuela aparecieron en las últimas horas graffitis y pintadas en contra de la recientemente nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como la presidenta del país, Delcy Rodríguez, en reemplazo del capturado Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela que asumió en reemplazo del capturado Nicolás Maduro. Foto: via REUTERS

Rodríguez debió asumir el cargo por ser la vicepresidenta de Venezuela durante la última gestión de Maduro, antes de que este sea capturado el pasado sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos en un operativo montado por Washington y Donald Trump como cabeza principal. El líder del régimen fue apresado en el contexto de las acusaciones de ser el líder del narcotráfico en Venezuela, además de otras imputaciones como lavado de dinero y manejo de activos vinculados a las armas.

“¡Fuera Delcy Rodríguez, traidora!”

Las pintadas y graffitis que aparecieron en las últimas horas, con el claro anonimato que representan, surgieron en al menos cinco estados venezolanos (Apure, Cojedes, Guárico, Miranda y Portuguesa) y representan a una parte de la población que no acepta a Rodríguez como presidenta del país ni su discurso poco confrontativo contra Estados Unidos.

Graffiti en Guárico. Foto: Prensa.

Graffiti en Miranda. Foto: Prensa.

La mayoría de las pintadas simplemente exhiben las dos palabras “Delcy narco”, en referencia a que la actual presidenta tendría vínculos con el narcotráfico del cual fue acusado Maduro y causa por la cual espera ser enjuiciado en los próximos meses en Nueva York.

Graffiti en Portuguesa. Foto: Prensa.

Graffiti en Apure. Foto: Prensa.

Grafitti en Cojedes. Foto: Prensa.

Graffiti en Apure. Foto: Prensa.

También las pintadas mencionan a “Delcy traidora” o “Delcy Rodríguez lacaya del imperio”, lo que evidencia un claro descontento por la posición que estaría adoptando la actual mandataria de no querer exigirle a EE.UU. de forma directa la liberación de Nicolás Maduro, así como también haber declarado que trabaja su gestión en una “agenda de cooperación” con Washington.

“Extendemos la invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional, y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

Graffiti en Miranda. Foto: Prensa.

Graffiti en Miranda. Foto: Prensa.

Graffiti en Apure. Foto: Prensa.

Graffiti en Guárico. Foto: Prensa.

Graffiti en Miranda. Foto: Prensa.

Cabe recordar que el pasado sábado, ya consumada la captura de Maduro a manos de las Fuerzas Delta de los Estados Unidos en un operativo orquestado durante meses por la Casa Blanca, el TSJ ordenó que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada.

En sus primeras palabras como mandataria, Rodríguez se refirió a su vocación de paz y convivencia pacífica de Venezuela y que su país busca vivir sin amenazas externas, dentro de un entorno de respeto y cooperación internacional.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, comentó en un mensaje directo a Donald Trump.

Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela.

“Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, agregó.

EE.UU. le exige a Venezuela “acceso total” a sus recursos naturales

Mientras tanto, el domingo pasado Donald Trump le exigió a Rodríguez “acceso total” a los recursos naturales de Venezuela: “Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo el republicano. Y sentenció en ese aspecto: “Estamos a cargo”.

En ese sentido, Trump afirmó que Venezuela será gobernada en los próximos meses por un equipo de confianza de él, hasta tanto se pueda garantizar un proceso de transición ordenado en el país caribeño.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

Eso sí, la amenaza no pasó desapercibida cuando Trump afirmó al semanario The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto” le espera un futuro “peor” que el de Maduro.

Finalmente, el pasado domingo, Rodríguez designó una comisión a fin de gestionar la liberación de Maduro. Al frente de esta comisión está su hermano y titular de la Asamblea Nacional (el Parlamento), Jorge Rodríguez.