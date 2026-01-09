Se terminó una de las novelas del verano: Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca El colombiano llega al Xeneize luego de varios días de idas y vueltas con Atlético Medellín. Los detalles del pase, en la nota.

Marino Hinestroza. Foto: X

La novela del verano del mercado de pases llegó a su fin: Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca.

El Xeneize compró el 100% de la ficha del colombiano por 5 millones de dólares al Atlético Nacional, y el club de Medellín se queda con el 20% de una futura venta en caso de que sea por más de 5 millones.

Marino Hinestroza. Foto: Atlético Nacional

Luego de varias idas y vueltas, el futbolista viajará en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por 4 años con el club de La Ribera.

Finalmente, Claudio Úbeda sumará su primer refuerzo para lo que será este semestre con triple competencia entre Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Marino Hinestroza suena en Boca. Foto: Instagram @maarii_angulo

¿Quién es el primer refuerzo xeneize?

Nacido en Cali, el delantero debutó en el Orsomarso de la Segunda División de Colombia en 2018 donde jugó un partido. Al año, Hinestroza fue adquirido por el América de Cali para formar parte de sus categorías inferiores y, en 2020, fue cedido al Palmeiras, también a sus juveniles.

Sin sumar minutos en Primera, en 2022, se fue libre al Pachuca donde jugó 46 partidos, marcó 2 goles y conquistó el Torneo Apertura en su primer año.

Marino Hinestroza suena en Boca. Foto: Instagram @maarii_angulo

Este buen rendimiento en dos años valió para que el Columbus Crew pose sus ojos en él y adquiera sus servicios por 3 millones de dólares en enero de 2024. En Estados Unidos disputó 22 partidos, marcó 2 goles y, a los seis meses, salió cedido a Atlético Nacional que terminó comprando su pase en 1.5 millones de dólares tras el primer semestre donde conquistó la Copa Colombia y el Torneo Finalización.

Ya en el 2025, Hinestroza se volvió un jugador fundamental en Atlético Nacional, conquistando la Superliga de Colombia y el bicampeonato de la Copa Colombia. Además, este buen rendimiento le valió para ser convocado a la selección Colombia para los partidos de Eliminatorias.