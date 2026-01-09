La dupla delantera que se lleva más de 30 años Foto: @clubnacionalpy

Una noticia increíble sorprendió al fútbol guaraní. Nacional de Paraguay tendrá una de las duplas de delanteros con mayor diferencia etaria de la historia. Felipe Giménez, el director técnico de los “Albos”, subió a primera a Santiago Galeano, atacante de solo 13 años, para que acompañe a Roque Santa Cruz, la leyenda paraguaya que ya tiene 44.

Así lo demostró la “Academia” del fútbol paraguayo, mediante una imagen compartida en redes sociales donde se puede observar entrenando juntos a ambos delanteros. Santa Cruz llegó recientemente al equipo tras dejar Libertad. Anteriormente, vistió la casaca del Bayern Múnich y Manchester City.

La diferencia de edad entre ambos jugadores da paso a datos que, por insólitos, no dejan de ser verdaderos. Entre ellos, el hecho de que cuando Galeano nació, “Roquegol” ya había jugado dos mundiales, ganado la Champions League y la Copa Intercontinental, y jugaba en el Málaga a una edad que para muchos simboliza los últimos pasos de su carrera: 31.

La joven promesa paraguaya Foto: @clubnacionalpy

Por su parte, Santiago Galeano subió a primera luego de haberse consagrado goleador de la categoría sub 13, en el torneo anual 2025 de las categorías formativas. Es motivo de orgullo en la cantera de Nacional y una de sus más grandes promesas.

Sin dudas realizó méritos para ganarse su lugar en la primera. Convirtió 32 goles en 34 encuentros. Además, hizo otros 27 en el heptagonal y cinco más en la Copa de Oro.

La idea del entrenador es que el joven artillero pueda complementarse y aprender de la gloria guaraní, Roque Santa Cruz, que tiene más de 1000 partidos en primera y llegó a Nacional para aportar toda su experiencia y liderazgo a los más jóvenes.

Roque Santa Cruz, futbolista. Foto: NA

En sus redes sociales, el club publicó: “Cumpliendo un sueño. Con tan solo 13 años, el jugador de la Cantera Tricolor, Santiago Benjamín Galeano, integra el plantel principal de la Academia en la pretemporada. El goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional, vive un momento inolvidable“.

La dupla podría ser rival de River

Nacional de Paraguay jugará este año la Copa Sudamericana, junto con sus compatriotas Olimpia, Trinidense y Deportivo Recoleta, por lo que los hinchas de River deberán estar atentos a la joya paraguaya.

Para el joven atacante, entrenar junto a un referente internacional como Santa Cruz no solo es un aliciente, sino el inicio de un trayecto profesional que, según destacan desde el Tricolor guaraní, esperan que deje huella en el fútbol paraguayo.

El chico, que ya entrena en la sede del estadio Arsenio Erico, cumple “el sueño del pibe” a la edad que muchos inician el colegio secundario.