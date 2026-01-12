María José Vargas y Gisella Bonomi. Foto: Instagram

Dos deportistas argentinas buscan poner la bandera en lo más alto del mundo deportivo. Gisella Bonomi y María José Vargas fueron nominadas al premio Mejor Atleta de los Juegos Mundiales 2025, una competición multideportiva que agrupa las disciplinas que no están incluidas en el programa de los Juegos Olímpicos, pero que no por eso resulta menos exigente: ofrecen los galardones más prestigiosos y anhelados en los deportes participantes.

Desde 1981 y cada cuatro años, los Juegos Mundiales agrupan a las figuras más destacadas de cada disciplina. Aunque se trata de deportes que no resultan ser tan conocidos, los atletas son exigidos al máximo nivel de rendimiento.

Beach Handball, JiuJitsu, Racquetball, Rugby Seven, Hockey de Salón, Football Americano y muchas disciplinas más brindan espectáculos impresionantes y definiciones que llevan el corazón a la garganta, muy divertidas de ver.

Las argentinas se quedaron con el primer lugar de Beach Handball Foto: The World Games

Cada año, los Juegos Mundiales distinguen al “Atleta del Año” mediante una votación abierta a la comunidad. En esta edición, que cobra especial relevancia porque se realizó la competencia en Chengdu, China, las deportistas argentinas Gisella Bonomi, capitana de la selección argentina de Beach Handball, y María José Vargas, jugadora de racquetball, fueron nominadas al premio por su destacado desempeño.

Ambas deportistas hicieron méritos para llevarse el galardón. Bonomi llevó a “Las Kamikazes” -así se conoce al conjunto nacional que representa al país en la disciplina playera- a conseguir el oro en una dramática final contra Alemania, donde fue la máxima anotadora del partido.

Con la medalla de oro Foto: The World Games

Por su parte, “Majo” Vargas consiguió el primer lugar en racquetball, una disciplina similar al squash que se juega con raquetas y una pelota mediana de goma que rebota contra el suelo, el techo y las paredes. La mexicana Paola Michell Longoria la había puesto contra las cuerdas tras imponerse en el primer set, pero la argentina se repuso y fue demoledora: ganó los siguientes tres sets por 11-8, 12-10 y 11-9 y se quedó con la dorada.

La argentina se llevó el oro en Racquetball Foto: The World Games

Cómo votar a las deportistas argentinas como mejor atleta de los Juegos Mundiales

Para apoyar a las “Majo” Vargas y Gisella Bonomi hay que dirigirse a la página oficial de los Juegos Mundiales:

Una vez en el sitio web, dirigirse a la sección “Atletas”. En el menú desplegable, presionar el botón “Atleta del año”. Allí, hacer clic en la edición de este año. Se mostrará la lista de atletas nominados junto con la cantidad de votos. Gisella Bonomi aparece bajo la categoría Handball y María José Vargas en la disciplina Racquetball.

La votación cerrará el 2 de febrero de 2026 a las 9 A.M. Solo se puede votar una vez cada 24 horas y se deben incluir dos candidatos. La primera opción se lleva 2 votos, mientras que la segunda uno solo.

El 26 de enero los 10 deportistas más votados pasarán a una segunda ronda de selección, donde la cantidad de sufragios para cada uno vuelve a cero y se debe volver a elegir.

Los tres primeros recibirán un trofeo, un premio y amplio apoyo promocional por poner el deporte en lo más alto y elevar el nivel de visibilidad de cada disciplina, como así también de la competición.