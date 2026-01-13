Arabia Saudita construye un estadio para la lucha libre. Foto: X @iNaawafy

La lucha libre mueve pasiones en distintas partes del mundo, con Estados Unidos, México y Japón como máximos exponentes, el 2026 promete estar cargado de grandes eventos para el deporte-entretenimiento. En ese sentido, el primero de ellos en el año es el Royal Rumble, de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Este año, el Rumble se desarrollará fuera de territorio estadounidense por primera vez en su historia, siendo Riad, la capital de Arabia Saudita, el lugar elegido para dar inicio al “Road to WrestleMania”, el camino al evento más importante del año. Para ello, el país de Asia Oriental está construyendo un mega estadio únicamente para albergar el espectáculo de la WWE el sábado 31 de enero.

¿Puede retrasarse el Royal Rumble?

El establecimiento estará emplazado en el Distrito Financiero King Abdullah (KAFD) de la capital árabe y tendría una capacidad para entre 30 y 35 mil personas.

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de imágenes que muestran los trabajos de construcción. Las fotos y videos alarmaron a los fanáticos de la lucha libre, entre los cuales creció el rumor y la preocupación por un posible retraso del Royal Rumble, debido a que la estructura que lo albergará no está lista.

Al respecto, Mike Johnson, periodista especializado del medio PWInsider afirmó que recibió “varias fuentes informaron de que la construcción del recinto está a punto de finalizar”.

Además, los informes describen la construcción como “un proceso en tiempo récord”, con un diseño de techo abierto ideal para elementos de producción como pantallas gigantes y fuegos artificiales, típicos de un evento de tal magnitud.

En un comunicado, Su Excelencia Turki Alalshikh declaró: “La organización del Royal Rumble en Arabia Saudita por primera vez fuera de Norteamérica refleja el compromiso constante de la Autoridad General de Entretenimiento de traer al Reino los eventos de entretenimiento más grandes e importantes del mundo. A través de esta colaboración con la WWE, buscamos impulsar el sector del entretenimiento y ofrecer una experiencia transformadora que atraiga a un público amplio”.

Qué es el Royal Rumble

El Royal Rumble es uno de los cinco eventos más importantes de WWE después de WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series y Money in the Bank.

Se trata de una lucha estilo Battle royal, donde los 30 participantes entran en intervalos cronometrados (puede ser de 90 segundos o cada 2 minutos). El ganador será el último luchador que quede en el ring después de que todos los demás hayan sido eliminados.

¿Cómo son las eliminaciones? El sistema es simple: un participante quedará fuera de combate cuando abandona el ring por encima de la cuerda superior y toca el suelo con ambos pies. En ese sentido, salir entre la segunda y la tercera cuerda o debajo de la última no es una eliminación válida.

Una eliminación puede ocurrir cuando un luchador es lanzado por encima de la cuerda superior por un oponente.

Royal Rumble. Foto: WWE

Desde su inicio en 1988, de la lucha participaban 20 hombres. A partir del año siguiente, el número ascendió a 30, cifra que se mantuvo en el tiempo hasta la actualidad, con la salvedad de 2011, cuando hubo 40 entradas. La versión femenina de este evento nació en 2018.

De este evento suelen participar los luchadores de mayor renombre, así como también leyendas de la empresa y hasta famosos de otras disciplinas, desde el deporte hasta la actuación.

El combate tiene su recompensa: los ganadores de Royal Rumble obtienen la posibilidad de enfrentar al campeón del título máximo de su marca (RAW o SmackDown) en WrestleMania en una lucha por el cinturón.

Esta será la segunda lucha de esta modalidad que se celebrará en Arabia Saudita, después del Greatest Royal Rumble en 2018 (celebración distinta la del próximo 31 de enero y que contó con 50 luchadores). En tanto, el combate femenino será el primero que se celebrará en territorio árabe.