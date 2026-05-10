La peligrosa carretera de China con 99 curvas que desafía a conductores profesionales. Foto: Unsplash

En la provincia china de Hunan, una carretera de apenas 11 kilómetros se convirtió en una de las obras viales más impresionantes del mundo. Se trata de la Carretera de la Montaña Tianmen, también conocida como la “Avenida hacia el Cielo”, un camino extremo que combina ingeniería, turismo y paisajes de vértigo.

La ruta asciende desde los 200 hasta los 1.300 metros de altura a través de 99 curvas cerradas que serpentean entre acantilados y montañas. Vista desde el aire, la carretera parece un enorme dragón blanco dibujado sobre la ladera, una imagen que la volvió famosa en las redes sociales y los documentales de viajes.

La ruta asciende desde los 200 hasta los 1.300 metros de altura a través de 99 curvas cerradas en la montaña Tianmen. Foto: Unsplash

Ubicada cerca de la ciudad de Zhangjiajie, la carretera atraviesa uno de los paisajes naturales más impactantes de China y forma parte del acceso turístico al Parque Nacional Tianmen Mountain.

Cómo se construyó la carretera de Tianmen Mountain en China

La construcción de esta ruta comenzó en 1998 y finalizó en 2005, tras más de siete años de obras en una geografía considerada extremadamente compleja.

El proyecto demandó una inversión superior a los 100 millones de yuanes y requirió adaptar la ingeniería vial a un terreno montañoso lleno de pendientes abruptas, paredes rocosas y zonas de difícil acceso.

El diseño de la carretera buscó reducir al mínimo el impacto sobre la montaña para integrarse al entorno natural. Foto: Unsplash

El diseño de la carretera buscó reducir al mínimo el impacto sobre la montaña, por lo que cada tramo fue trazado cuidadosamente para integrarse al entorno natural sin alterar de manera agresiva el paisaje.

Las 99 curvas cerradas no solo representan un atractivo visual, sino también un desafío técnico. Cada giro exige precisión absoluta y convierte al recorrido en una experiencia extrema incluso para conductores profesionales.

Por qué casi no circulan camiones en la ruta de las 99 curvas

La dificultad del trayecto hace que el tránsito pesado sea muy limitado. Debido a las curvas pronunciadas y la falta de tramos rectos, pocos camiones utilizan esta carretera.

Gran parte de la circulación está controlada por conductores especialmente capacitados, sobre todo en el caso de los autobuses turísticos que recorren diariamente el camino llevando visitantes hacia la cima de la montaña.

La niebla frecuente, la humedad y los cambios repentinos del tiempo pueden reducir la visibilidad en Tianmen. Foto: Unsplash

Las condiciones climáticas también aumentan la complejidad del recorrido. La niebla frecuente, la humedad y los cambios repentinos del tiempo pueden reducir considerablemente la visibilidad, lo que obliga a mantener estrictas medidas de seguridad.

Con el paso de los años, la carretera también se convirtió en escenario de pruebas automovilísticas y desafíos de conducción extrema que ayudaron a reforzar su fama internacional.

Tianmen Mountain: el atractivo turístico que millones de personas visitan cada año

El camino conduce hasta Tianmen Cave, conocida popularmente como la “Puerta del Cielo”, un gigantesco arco natural de roca de más de 130 metros de altura que se transformó en símbolo de la región.

Para llegar hasta ese punto, los visitantes deben atravesar la ruta de las 99 curvas y subir una escalera de 999 peldaños, un número con fuerte significado simbólico en la cultura china, asociado a la eternidad y al cielo.

Para llegar a la "Puerta del Cielo", los visitantes deben atravesar la ruta de las 99 curvas y subir una escalera de 999 peldaños. Foto: Unsplash

La zona también cuenta con uno de los teleféricos de montaña más largos del planeta, senderos transparentes construidos sobre acantilados y miradores panorámicos que atraen millones de turistas cada año.

Gracias a la combinación de naturaleza extrema, ingeniería y turismo, la carretera de Tianmen Mountain se consolidó como una de las rutas más impactantes del mundo y un ícono del turismo moderno en Asia.