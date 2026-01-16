Red Bull presentó el RB22, su nuevo auto para la temporada 2026 de Fórmula 1:

Red Bull presentó su nuevo monoplaza para Fórmula 1. Foto: X

La Fórmula 1 se acerca al inicio de la temporada 2026. En este contexto, se dan eventos muy celebrados por los fanáticos de la categoría: la presentación de los diseños de los monoplazas. Las primeras en escuderías en hacerlo fueron Red Bull y Racing Bulls, que pertenecen a la misma firma.

Durante un evento en Detroit, cuba de Ford, se llevó adelante la presentación de ambos coches, con especial atención al principal equipo, que tiene al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen como icono.

Fórmula 1: los detalles del nuevo Red Bull que manejará Max Verstappen

El nuevo monoplaza de Red Bull para la temporada 2026 de Fórmula 1. Video: X.

El azul brillante del RB22 rinde homenaje al diseño de los Red Bull de principios de la década de 2010, donde Sebastian Vettel se convirtió en múltiple campeón.

“Está mucho mejor. Llevaba tiempo pidiéndolo, así que está genial. Me gusta el brillo, me gusta el azul, es mi color favorito. También me gustan los bordes del logo de Red Bull, han vuelto. Se ve mucho más fresco, así que me encanta”, dijo Verstappen durante la presentación.

Max Verstappen, Red Bull. Foto: X

El piloto neerlandés, que conquistó el campeonato de Fórmula Uno en 2021, 2022, 2023 y 2024, y que en 2025 se quedó a solo 2 puntos de Lando Norris, destacó además el cambio de color en los uniformes, con un azul que recuerda al de Ford.

Junto a Verstappen participó en la presentación del RB22 el segundo piloto de la escudería, el joven francés Isack Hadjar, que tendrá su segunda temporada en la categoría tras un año debut destacado en Racing Bulls durante 2025.

El nuevo Red Bull, en imágenes

Para la revolucionaria temporada 2026, que arrancará en Australia este mes de marzo, Ford regresa a la Fórmula 1 como socio técnico y de marca de Red Bull para la unidad de potencia, motivo por el que Detroit fue la ciudad elegida para la presentación de sus diseños.

La presentación del auto de Racing Bulls para el 2026 de Fórmula 1

En el evento también se presentó el ‘livery’ del Racing Bulls para 2026, junto a sus pilotos, el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

El diseño de Racing Bulls para la temporada 2026 de Fórmula 1. Foto: X

Tampoco se perdió el acto Stefano Domenicali, consejero delegado de la Fórmula 1. “Como siempre, cuando hay un gran cambio de reglamento, es el momento en que el deporte recibe sangre nueva, energía nueva, ideas nuevas y una nueva forma de ser competitivo. Y créanme, este año va a ser un año increíble”, afirmó el italiano.

La temporada 2026 llega con profundos cambios técnicos, con coches más pequeños y ligeros, motores híbridos muy distintos y aerodinámica activa, con el objetivo de crear monoplazas más ágiles y favorecer un mayor espectáculo.

En este contexto, Ford se incorpora como nuevo socio de Red Bull, tomando el relevo de Honda en el suministro de unidades de potencia con las que la estructura austríaca venía compitiendo hasta ahora.