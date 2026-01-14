Alex Dunne formaría parte de la escudería Alpine en 2026. Foto: X @F1

La escudería Alpine continúa con su puesta apunto de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1. Luego de la salida de Jack Doohan, quien ocupaba el puesto de piloto de reserva, la marca francesa ya habría encontrado a su sucesor para 2026.

¿De quién se trata? Alex Dunne, un prometedor piloto irlandés de 20 años que, durante el último año, trabajó como miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren, la escudería británica de la cual se desvinculó en octubre de 2025.

Alex Dunne finalizó quinto en la temporada 2025 de Fórmula 2. Foto: X @F1

“Desde hoy decidí mutuamente separarme del programa de desarrollo de conductores McLaren. Me gustaría agradecer a cada individuo que me ayudó a desarrollar, mejorar como conductor y tener mi primera oportunidad de conducir un coche de F1″, escribió Dunne.

Y concluyó: “Es algo que siempre mantendré muy cerca de mi corazón, les deseo todo lo mejor para el futuro. Gracias familia Papaya. Todavía quedan dos rondas importantes en las que centrarse este año, muy emocionado por lo que está por venir“.

Alex Dunne a bordo del McLaren de la Fórmula 1. Foto: X @McLarenF1

En la anterior temporada de Fórmula 2, Dunne finalizó en la quinta posición, por delante de Arvid Lindblad, el joven británico de raíces suecas que recientemente fue confirmado como piloto titular de Racing Bulls, la escudería secundaria de Red Bull en la F1.

Además, el piloto irlandés cautivó a Flavio Briatore en la primera tanda del Gran Premio de Austria, donde logró el cuarto mejor registro con el monoplaza de Lando Norris tras quedar a tan solo 69 milésimas de Oscar Piastri, su compañero de equipo.

El increíble registro de Alex Dunne que sorprendió a Flavio Briatore en el GP de Austria 2025. Foto: X @F1

Entre otros logros personales, fue campeón de la F4 Británica, segundo en la F4 Italiana en el 2022, y subcampeón en la GB3 2023. Gracias a estos resultados, en 2024 la escudería británico lo contrató para formar parte de su Programa de Desarrollo de Pilotos.

De esta manera, el “Loco” Dunne, como es apodado, se suma al italiano Gabriele Mini como parte de Alpine, que ya tiene como pilotos de reserva al estonio Paul Aron y al indio Kush Maini. Mientras tanto, Pierre Gasly y Franco Colapinto seguirán siendo los pilotos titulares en 2026.

Fechas claves de la pretemporada de Alpine

23 de enero : presentación oficial del Alpine A526 en Barcelona. Se verá el diseño exterior, aunque el verdadero secreto aerodinámico seguirá bajo llave en Enstone.

26 al 30 de enero : pruebas privadas a puertas cerradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Cada equipo podrá girar solo tres días y habrá información muy limitada.

11 al 13 de febrero : primeros tests oficiales de pretemporada en Sakhir, Bahréin, con transmisión en vivo.

18 al 20 de febrero : segunda tanda de ensayos oficiales, también en Bahréin y abiertos a la prensa.

6 al 8 de marzo: Gran Premio de Australia en Melbourne, inicio del Campeonato Mundial 2026.

