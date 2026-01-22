AFA, fútbol, NA

Finalmente se conoció el fallo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la previa del inicio del Torneo Apertura 2026. La entidad decidió aceptar el pedido de amnistía, por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio de una nueva Liga Profesional de Fútbol.

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

Trofeo de la Liga Profesional. Foto: NA

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

El principal beneficiado por la medida es Estudiantes de La Plata, el actual campeón del fútbol argentino. El Pincha había padecido la suspensión de su equipo titular tras rechazar el pasillo de honor a Rosario Central, por el campeonato otorgado al Canalla.

Los jugadores afectados por la sanción eran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Pasillo de Estudiantes a Central. Foto: Captura ESPN

Además, había una penalidad extra para Santiago Núñez, quien era el capitán del equipo. La sanción le impedía llevar la cinta por tres meses debido a que fue el líder entre los futbolistas que tomaron la decisión del “pasillo inverso”.

Mientras tanto, se mantiene la sanción contra Juan Sebastián Verón, quien fue penalizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y no podrá ejercer la presidencia de Estudiantes de La Plata por seis meses. La suspensión del dirigente le impedirá realizar “toda actividad relacionada con el fútbol” por incumplir el artículo 12 del Código Disciplinario.

Juan Sebastián Verón. Foto: X

Días y horarios de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17.00 | Aldosivi vs. Defensa y Justicia - Interzonal | TNT Sports

20.00 | Unión vs. Platense - Zona A | ESPN Premium

20.00 | Banfield vs. Huracán - Zona B | TNT Sports

22.15 | Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (M) -Zona A | ESPN Premium

22.15 | Instituto vs. Vélez - Zona A | TNT Sports

Viernes 23 de enero

19.00 | San Lorenzo vs. Lanús - Zona A | TNT Sports

20.00 | Independiente vs. Estudiantes - Zona A | ESPN Premium

22.15 | Talleres vs. Newell’s - Zona A | ESPN Premium

22.15 | Independiente Rivadavia (M) vs. Atlético Tucumán - Zona B | TNT Sports

Sábado 24 de enero

17.00 | Barracas Central vs. River - Zona B | ESPN Premium

19.30 | Gimnasia vs. Racing - Zona B | TNT Sports

22.00 | Rosario Central vs. Belgrano - Zona B | ESPN Premium

Domingo 25 de enero