Canal 26
Por Canal 26
jueves, 22 de enero de 2026, 17:21
AFA, fútbol, NA
AFA, fútbol, NA

Finalmente se conoció el fallo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la previa del inicio del Torneo Apertura 2026. La entidad decidió aceptar el pedido de amnistía, por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio de una nueva Liga Profesional de Fútbol.

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

Trofeo de la Liga Profesional. Foto: NA

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

El principal beneficiado por la medida es Estudiantes de La Plata, el actual campeón del fútbol argentino. El Pincha había padecido la suspensión de su equipo titular tras rechazar el pasillo de honor a Rosario Central, por el campeonato otorgado al Canalla.

También podría interesarte
Los clubes del fútbol argentino que lanzaron campañas solidarias por los incendios en la Patagonia y los puntos de recepción para colaborar

Los clubes del fútbol argentino que lanzaron campañas solidarias por los incendios en la Patagonia y los puntos de recepción para colaborar

Conmoción en el fútbol argentino: Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio

Conmoción en el fútbol argentino:Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio

Los jugadores afectados por la sanción eran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

Pasillo de Estudiantes a Central. Foto: Captura ESPN

Además, había una penalidad extra para Santiago Núñez, quien era el capitán del equipo. La sanción le impedía llevar la cinta por tres meses debido a que fue el líder entre los futbolistas que tomaron la decisión del “pasillo inverso”.

Mientras tanto, se mantiene la sanción contra Juan Sebastián Verón, quien fue penalizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y no podrá ejercer la presidencia de Estudiantes de La Plata por seis meses. La suspensión del dirigente le impedirá realizar “toda actividad relacionada con el fútbol” por incumplir el artículo 12 del Código Disciplinario.

Juan Sebastián Verón.
Juan Sebastián Verón. Foto: X

Días y horarios de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

  • 17.00 | Aldosivi vs. Defensa y Justicia - Interzonal | TNT Sports
  • 20.00 | Unión vs. Platense - Zona A | ESPN Premium
  • 20.00 | Banfield vs. Huracán - Zona B | TNT Sports
  • 22.15 | Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (M) -Zona A | ESPN Premium
  • 22.15 | Instituto vs. Vélez - Zona A | TNT Sports

Viernes 23 de enero

  • 19.00 | San Lorenzo vs. Lanús - Zona A | TNT Sports
  • 20.00 | Independiente vs. Estudiantes - Zona A | ESPN Premium
  • 22.15 | Talleres vs. Newell’s - Zona A | ESPN Premium
  • 22.15 | Independiente Rivadavia (M) vs. Atlético Tucumán - Zona B | TNT Sports

Sábado 24 de enero

  • 17.00 | Barracas Central vs. River - Zona B | ESPN Premium
  • 19.30 | Gimnasia vs. Racing - Zona B | TNT Sports
  • 22.00 | Rosario Central vs. Belgrano - Zona B | ESPN Premium

Domingo 25 de enero

  • 18.30 | Boca vs. Deportivo Riestra - Zona A | TNT Sports
  • 21.00 | Tigre vs. Estudiantes (Río IV) - Zona B | TNT Sports
  • 21.00 | Argentinos vs. Sarmiento - Zona B | ESPN Premium