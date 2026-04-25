Sarmiento Vs Tigre Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Sarmiento vs. Tigre, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 25/04/2026, a partir de las 19:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Eva Perón, ubicado en Junín.

¿Por dónde ver en vivo Sarmiento vs. Tigre, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Sarmiento y Tigre se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Sarmiento vs. Tigre, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zunino, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Sarmiento y Tigre por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Eva Perón de Junín.