Estudiantes Vs Talleres Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Talleres, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 25/04/2026, a partir de las 17:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en La Plata.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes vs. Talleres, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Estudiantes y Talleres se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Talleres, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rey Hilfer, Leandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Estudiantes y Talleres válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.