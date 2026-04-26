Mapa de cortes por el Road Show de Franco Colapinto:

Franco Colapinto realizará un roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

Este domingo es el Road Show de Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires y es clave estar informado sobre los cortes totales que afectan varias calles y avenidas del barrio porteño de Palermo.

Información del Gobierno porteño para el Road Show to BA de Colapinto

Cortes totales hasta las 00 horas:

Corte total Av. del Libertador entre Av. Bullrich y Av. Casares (sin afectarlas).

Corte total Av. Sarmiento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Colombia (sin afectarlas).

Corte total Av. Infanta Isabel entre Av. del Libertador y Av. Iraola; Av. Iraola entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador; Av. Presidente Pedro Montt, entre Av. Sarmiento y Av. Infanta Isabel; J. F. Kennedy, entre Av. del Libertador y Av. Presidente Pedro Montt.

Corte total Sinclair , Godoy Cruz, Buschiazzo y Fray Justo Santa María Oro entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí (sin afectar Seguí).

Corte total República de la India, Lafinur y República Árabe Siria y Ugarteche, entre Juan F. Seguí y Av. del Libertador (sin afectar Seguí). Corte de Freyre entre Infanta Isabel y Dorrego.

Así será el circuito para la exhibición de Franco Colapinto Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Cortes totales hasta las 18 horas:

Av. Sarmiento : desde Av. Santa Fe hasta Av. Presidente Figueroa Alcorta (sin afectar Santa Fe y Figueroa Alcorta), con un contracarril de acceso al estacionamiento de la Feria del Libro.

Av. del Libertador : desde Ugarteche hasta Jerónimo Salguero.

Av. Adolfo Berro: entre Av. Casares y Av. Sarmiento.

Corte total en Av. Cerviño entre Av. Bullrich y Av. Colombia; Demaría entre J.F. Kennedy y Sinclair; Juan F. Seguí entre J.F. Kennedy y Sinclair; Av. Colombia, entre Av. del Libertador y Av. Sarmiento; Sinclair, entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Godoy Cruz, entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Pje. Juan. A. Buschiazzo, entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí; Fray Justo Santa María de Oro, entre Av. Cerviño y Av del Libertador; J. F. Kennedy, entre Av. Cerviño y Juan Francisco Seguí.

Corte total en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre Av. del Libertador y Av. Cerviño; Av. Cerviño entre Jerónimo Salguero y República de la India; Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre Av. del Libertador y Av. Cerviño.

Franco Colapinto realizará una exhibición el próximo 26 de abril en Palermo, Buenos Aires. Foto: X @AlpineF1Team

Información para vecinos y peatones

A partir de las 9 am, el público podrá ingresar para ver a Colapinto corriendo por la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles.

Acceso para residentes: por domicilio en el DNI en Av. del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en Av. del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.

Restricción peatonal: a partir del sábado por la noche, corte total peatonal en toda la arteria afectada por la pista (Av. del Libertador y Av. Sarmiento).

Corte total peatonal y vehicular, a excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María Oro, y Kennedy, entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Corte total peatonal y vehicular, a excepción de vecinos, en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Acceso por domicilio por DNI en Av. del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en Av. del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.