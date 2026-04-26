Independiente Riv. (M) Vs Gimnasia (Mendoza) Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente Riv. (M) vs. Gimnasia (Mendoza), por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 26/04/2026, a partir de las 15:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Bautista Gargantini, ubicado en Mendoza.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Riv. (M) vs. Gimnasia (Mendoza), por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza) se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Riv. (M) vs. Gimnasia (Mendoza), por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Independiente Riv. (M) y Gimnasia (Mendoza) válido por Torneo Apertura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 15:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza.