Juan Román Riquelme. Foto: Captura de video.

A horas del debut de Boca en el Torneo Apertura, Juan Román Riquelme analizó el presente del club en una nota con Flavio Azzaro en Azz.

El presidente del club realizó una fuerte autocrítica deportiva, aunque defendió el orden económico de su administración y justificó la falta de caras nuevas.

“¿Estamos en deuda? Claro que sí”, admitió el ídolo al ser consultado por la falta de consagraciones recientes. El mandatario fue contundente respecto a la obligación para la nueva temporada: “Nos falta dar ese pasito, quedamos en la puerta. Tenemos que lograr salir campeones. Este año hay que exigirlos al máximo”, sentenció, enviando un mensaje directo a los futbolistas para “darle una alegría a la gente”.

En cuanto al mercado de pases, a detalles de la firma de Ángel Romero y la caída del pase de Kevin Serna, Riquelme valoró el plantel actual.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: REUTERS

“El año pasado trajimos 7 u 8 jugadores de primer nivel. Nos criticaron por traer a Costa y hoy es el mejor central del país. Trajimos a Paredes”, argumentó. Y agregó: “A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. No queremos traer por traer”.

En otro tramo de la nota, el dirigente cuestionó a la dirigencia de Daniel Angelici, a la que acusó de desmanejo financiero pese a las ventas millonarias tras la final de la Libertadores 2018.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: NA.

“Los señores que estaban antes nos dejaron un club con deuda. De la final de Madrid se vendió a Nández, Barrios, Benedetto y Balerdi y nos dieron el club con deuda”, disparó Román. En contraposición, aseguró que su regreso a la institución fue “para que haya orden” y garantizó: “Nunca voy a usar al club para otra cosa”.