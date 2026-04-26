Belgrano Vs Gimnasia Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Belgrano vs. Gimnasia, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Domingo, 26/04/2026, a partir de las 17:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra, ubicado en Córdoba.

¿Por dónde ver en vivo Belgrano vs. Gimnasia, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Belgrano y Gimnasia se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Belgrano vs. Gimnasia, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Arasa, Nazareno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Belgrano recibe a Gimnasia por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Julio César Villagra y el pitazo inicial se escuchará a las 17:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!