Santiago Ascacíbar y Claudio Úbeda en la Selección argentina Sub 20. Foto: X

El trend 2016 que se viralizó en Instagram parece haber llegado también a Boca: es que el arribo de Santiago Ascacibar al Xeneize vuelve a encontrar al Ruso con Claudio Úbeda.

Es que, hace 10 años, el ex futbolista de Estudiantes fue dirigido por el Sifón en la Selección Sub 20 que se preparaba para el Sudamericano y el Mundial de la categoría que iba a disputarse al año siguiente.

Santiago Ascacibar en la Selección Sub 20. Foto: X

En dichos torneos, el entrenador lo eligió al volante como el capitán del equipo, en una lista que incluía nombres que luego levantaron la Copa del Mundo en Qatar como Lautaro Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nahuel Molina.

“La experiencia adquirida, en cualquier rubro, no solo en el fútbol sino en cualquier actividad, te da más capacidad de resolución. Mientras más experiencia tenés, mejor ejecutás y mejor jugás. El caso de Santiago (Ascacibar), el de Lucas Rodríguez, Ezequiel (Barco), Lautaro Martínez, Brian Mansilla, Tomi Conechny, Cristian Romero… todos tienen partidos en Primera”, explicaba por aquel entonces.

“Saben lo que es exponerse al público, entonces ese plus es importante para manejar los tiempos del partido y resolver situaciones. Incluso desde lo físico, como en la altura, también es un tema a tener en cuenta”, completó.

Ahora, el entrenador encontrará un futbolista reconvertido a lo que era en 2016 o 2017. El Ruso dejó la posición de “5″ para pasar a ser un “todocampista”, que con su despliegue y capacidad física, sumó gol a su tradicional aporte defensivo de su juego.

Claudio Úbeda en la Selección argentina Sub 20. Foto: X

La experiencia en la Sub 20 no fue del todo alentadora pese al gran plantel que integraron pero ahora ambos buscarán la gloria en un Xeneize que va por todo en 2026.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert