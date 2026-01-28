Franco Colapinto durante las pruebas en Barcelona. Foto: X @AlpineF1Team

Luego de no salir a pista el martes, Alpine regresó este miércoles a Barcelona para continuar con el desarrollo de su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue el encargado de salir a Montmeló desde el inicio de la sesión matinal, en lo que fue el su segundo contacto con el flamante A526. En esta ocasión, el pilarense dio 56 vueltas.

Según consignó Motorsport, el piloto argentino marcó el segundo mejor tiempo, con 1m19s150, solo quedando por detrás de George Russell (Mercedes), quien selló 1m17s580 en una jornada con mucha más actividad en pista después de la lluvia del martes.

Además de Alpine, las escuderías que también pusieron a prueba a sus pilotos fueron: Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Según informó el equipo francés, Colapinto le cederá la conducción del A526 a Pierre Gasly para la sesión de la tarde, al igual que Mercedes, que tendrá el cambio entre Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1

Luego de los test de España, llega el turno de las pruebas en Baréin, que se desarrollarán entre el 11 y 13 de febrero en Medio Oriente. La diferencia con lo ocurrido en Europa es que esta actividad será abierta, por lo que puede que haya transmisión y mayor información a mano.

Franco Colapinto será uno de los pilotos en participar, en el marco de las mejoras que espera Alpine para la temporada 2026.

Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble de lo habitual, debido a la implementación del nuevo reglamento técnico. El primer bloque se está llevando a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, en sesiones cerradas y sin transmisión, destinadas a detectar fallas iniciales y evaluar el comportamiento de los nuevos monoplazas sin exponer información sensible.