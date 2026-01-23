Lo manejará Franco Colapinto: Alpine presentó su nuevo auto para la temporada 2026 de Formula 1
La escudería francesa realizará un evento especial para revelar el diseño del auto que manejará el argentino durante la temporada que comenzará en marzo.
Franco Colapinto ya conoce el diseño del nuevo Alpine, que manejará en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Más allá de los cambios técnicos esperados en el monoplaza, este viernes se reveló la elección de colores y los detalles estéticos del auto.
Alpine presentó el A526 que manejará Colapinto
La escudería francesa presentó en sociedad el A526 este viernes 23 de enero, en un evento que tuvo la presencia y protagonismo del piloto argentino y su compañero, Pierre Gasly.
La presentación del nuevo auto se llevó adelante durante un evento sobre un crucero, que está ubicado sobre el mar Balear, frente a las costas de Barcelona.
La escudería francesa apostó por una puesta en escena “cinematográfica” para marcar presencia en el arranque del año y potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático, con una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto.
El evento se realizó a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contó con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estuvo puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartieron el escenario principal del lanzamiento.
También estuvieron presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañaron la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00