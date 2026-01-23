Pierre Gasly y Franco Colapinto. Foto: X AlpineF1Team

Franco Colapinto ya conoce el diseño del nuevo Alpine, que manejará en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Más allá de los cambios técnicos esperados en el monoplaza, este viernes se reveló la elección de colores y los detalles estéticos del auto.

Alpine presentó el A526 que manejará Colapinto

La escudería francesa presentó en sociedad el A526 este viernes 23 de enero, en un evento que tuvo la presencia y protagonismo del piloto argentino y su compañero, Pierre Gasly.

Así es el nuevo Alpine que manejará Franco Colapinto en 2026. Video: X Alpine.

La presentación del nuevo auto se llevó adelante durante un evento sobre un crucero, que está ubicado sobre el mar Balear, frente a las costas de Barcelona.

La escudería francesa apostó por una puesta en escena “cinematográfica” para marcar presencia en el arranque del año y potenciar su imagen en una F1 cada vez más dominada por el impacto mediático, con una estrategia que combina espectáculo, marketing y la expectativa deportiva alrededor de su nuevo proyecto.

El nuevo Fórmula 1 de Alpine para 2026. Foto: X AlpineF1Team

El evento se realizó a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contó con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estuvo puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartieron el escenario principal del lanzamiento.

También estuvieron presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañaron la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.

Pierre Gasly, Paul Aron y Franco Colapinto. Foto: X AlpineF1Team

