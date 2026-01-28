Kendry Páez. Foto: Redes sociales

River dio la sorpresa del mercado de pases al cerrar el préstamo de Kendry Páez, una de las jóvenes promesas del fútbol sudamericano.

Ecuatoriano de 18 años, llega a préstamo del Chelsea luego de que el conjunto blue lo cediera a préstamo al Racing de Estrasburgo.

El joven aparece como la gran joya del fútbol de su país. Participó de todas las Selecciones juveniles y hoy ya forma parte estable del plantel de Sebastián Beccacece en la mayor.

Con tan solo 15 años debutó en Independiente del Valle, una de las canteras más productivas del continente. Su velocidad y habilidad rápidamente llamaron la atención de los scouting del Viejo Continente.

Allí fue el conjunto de la capital inglesa el que desembolsó 10 millones de dólares para sumarlo, pero continuó en el fútbol sudamericano hasta cumplir la mayoría de edad.

En su salto a Europa, no sumó minutos en el conjunto en el que hoy brilla Enzo Fernández y fue cedido al Racing de Estrasburgo de la Liga 1, donde fue compañero de Valentín Barco y Joaquín Panichelli.

En Francia disputó 15 partidos, donde en solo siete fue titular. En esa irregularidad, solo pudo marcar un tanto y no pudo afirmarse en el equipo sensación de la liga gala.

Ahora, Kendry busca reinventarse: llega al Millonario a préstamo por un año sin opción de compra para sumar rodaje de cara al Mundial 2026 y como una nueva alternativa ofensiva para Marcelo Gallardo.

Por Matías Greisert

