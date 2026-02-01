Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Instagram francolapinto

Una década después, la próxima temporada de la Fórmula 1 volverá a tener cuatro pilotos hispanos. La continuidad del argentino Franco Colapinto en Alpine y el regreso de otro experimentado a la máxima categoría del automovilismo fueron determinantes.

Durante 2025, además del joven pilarense, la F1 ya contaba con la presencia de los españoles Fernando Alonso (Aston Martín) y Carlos Sainz Jr. (Williams). Sin embargo, ahora se sumó un nuevo integrante de habla hispana. ¿Quién? Sergio “Checo” Pérez (Cadillac).

Los cuatro pilotos de habla hispana que tendrá la Fórmula 1 en 2026. Foto: Instagram f1

El experimentado piloto mexicano de 36 años retornó a la máxima categoría tras tomarse una temporada sabática, lejos de la Fórmula 1. “Checo” Pérez venía de cuatro años siendo piloto de Red Bull, donde fue el gran escudero del tetracampeón Max Verstappen.

Ahora, el mexicano se unirá al finlandés Valtteri Bottas (36) para ser pilotos titulares de Cadillac, la flamante escudería estadounidense que formará parte del gran circo durante 2026. De esta forma, la marca de automóviles de lujo apostará por una dupla con trayectoria.

La última vez que hubo cuatro pilotos hispanos en la Fórmula 1

La última vez que la máxima categoría contó con la presencia de cuatro pilotos hispanos fue en 2016. Aquel año, los representantes fueron: Fernando Alonso (McLaren), Sergio “Checo” Pérez (Force India), Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) y el mexicano Esteban Gutiérrez (Haas).

La última vez que hubo cuatro pilotos de habla hispana en la Fórmula 1. Foto: Instagram f1

En dicha temporada, que tuvo como campeón al alemán Nico Rosberg (Mercedes), “Checo” Pérez finalizó séptimo con 101 puntos; Alonso décimo con 54; Sainz Jr. décimo segundo con 46; y Gutiérrez vigésimo primero sin sumar unidades.

Los 22 pilotos que correrán en la Fórmula 1 durante 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

Mercedes : George Russell y Kimi Antonelli.

Red Bull : Max Verstappen y Isack Hadjar.

Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Williams : Carlos Sainz y Alexander Albon.

Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas : Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Audi : Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Sergio "Checo" Pérez, piloto de Cadillac. Foto: Instagram schecoperez

