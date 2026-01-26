Franco Colapinto a bordo del Alpine A526. Foto: X @F1

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. En este contexto, las escuderías realizaron este lunes el primer test de pretemporada en Barcelona, donde Franco Colapinto tuvo una auspiciosa y destacada actuación en el circuito de Montmeló.

El piloto argentino de Alpine completó un total de 60 vueltas. En la primera tanda, donde solo dio 28 giros, el pilarense marcó el tercer mejor registro de la jornada con un tiempo de 1:21.348. ¿Quién fue el más rápido? Isack Hadjar (Red Bull) con 1:18.835.

Franco Colapinto a bordo del Alpine A526. Foto: X @F1

En la segunda tanda, Colapinto completó otras 32 vueltas, en las cuales también logró el tercer mejor registro. Esta vez, marcó un tiempo de 1:20.189, un segundo más rápido que la primera tanda del día, que lo ubicó detrás de George Russell (Mercedes) 1:18.696 y Hadjar (1:18.159).

De esta manera, el pilarense tuvo una productiva sesión a bordo de su A526, en una mañana que comenzó con una bandera roja después de que su nuevo monoplaza se le detuviera en plena pista. A pesar de ello, logró volver a boxes para completar las pruebas.

Los tiempos del último test de pretemporada en Barcelona

Isack Hadjar fue el más rápido en el primer test de pretemporada de Barcelona. Foto: X @F1

Isack Hadjar (Red Bull) - 1:18.159 George Russell (Mercedes) - 1:18.696 Franco Colapinto (Alpine) - 1:20.189 Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:20.700 Esteban Ocon (Haas) - 1:21.309 Liam Lawson (Racing Bulls) - 1:21.513 Valtteri Bottas (Cadillac) - 1:24.651 Gabriel Bortoleto (Audi) - 1:25.296 Sergio Pérez (Dacillac) - 1:25.974

Detalles del test de pretemporada en Barcelona

Esteban Ocon (Haas) fue el piloto que más rodó con un total de 67 vueltas , seguido de Kimi Antonelli (56) e Isack Hadjar (44).

Hubo tres banderas rojas : la primera de Franco Colapinto (motor Mercedes), la segunda de Gabriel Bortoleto (motor Audi) que se quedó parado en la subida al estadio y Liam Lawson (motor Ford), detenido en pista cuando iba a realizar la práctica de salida.

Isack Hadjar fue el más rápido : el piloto francés de Red Bull registró un tiempo de 1:18.159.

Las condiciones de la pista fueron realmente complicadas : los pilotos pudieron rodar con neumáticos de seco y también con lluvia antes las condiciones mixtas de la pista.

Rodaron un total de seis escuderías: Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Racing Bulls y Red Bull.

Días y horarios de los test de pretemporada en Barcelona

El calendario de pretemporada de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Las pruebas de pretemporada continuarán durante toda la semana en Barcelona. Sin embargo, las escuderías solo podrán salir a pista en tres días, por lo que deberán pensar muy bien qué jornada elegir, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas empeorarán de cada al fin de semana.

En cuanto al horario, la actividad matutina comenzará a partir de las 05:00 hasta las 09:00 (hora argentina), mientras que la jornada de la tarde se llevará a cabo desde las 10:00 a 14:00. Teniendo en cuenta el detalle de los tres días, aún no se sabe si Alpine optará por darle más rodaje a Colapinto este martes 26 de enero.