El diseño temporal del monoplaza que presentó Cadillac para las pruebas en Barcelona. Foto: X @Cadillac_F1

Durante 2026, la Fórmula 1 contará con la presencia de once escuderías tras la llegada de Cadillac Formula 1 Team a la máxima categoría del automovilismo. En este marco, la marca estadounidense presentó este martes el diseño temporal que usará en las pruebas de Barcelona.

“Una decoración de prueba es un diseño temporal que se utiliza mientras se desarrolla un coche. Está diseñada para aprender, no para debutar”, comunicó Cadillac a través de sus redes sociales, donde compartió varias imágenes del nuevo vehículo, de color negro y gris.

El diseño temporal del monoplaza de Cadillac se destaca por tener color negro y gris. Foto: X @Cadillac_F1

Además de los matices oscuros, el monoplaza de la marca norteamericana lleva el logo de Cadillac (color blanco) en la parte del motor y, entre otros pequeños detalles, incluye los nombres de los miembros fundadores del equipo tanto de Estados Unidos como de Reino Unido.

La escudería debutante en la Fórmula 1 también aclaró que este prototipo “ayuda al equipo a comprender la aerodinámica, el rendimiento y la integración antes de finalizar el diseño”, el cual se presentará el domingo 8 de febrero durante el mítico Superbowl, la final del fútbol americano.

El diseño temporal del monoplaza de Cadillac lleva el nombre de los fundadores de la marca en Estados Unidos y Reino Unido. Foto: X @Cadillac_F1

De esta manera, Cadillac Formula 1 Team reveló algunas pistas del diseño que tendrá su flamante monoplaza en 2026, temporada en la cual tendrá como pilotos titulares a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez, dos corredores con una amplia experiencia en el mundo de la F1.

¿Quiénes conforman el equipo de Cadillac Formula 1 Team?

Además de Guanyu Zhou, Cadillac también confirmó como piloto de pruebas a Colton Herta (25), quien aparece como un futuro aspirante a la butaca de Bottas o Pérez. Sin embargo, el estadounidense no posee los puntos necesario para la Superlicencia.

Herta, con una larga experiencia en la IndyCar, cumplirá funciones en test, además de subirse a un monoplaza de Fórmula 2 para tomar ritmo en el mundo de la F1, mientras que la estructura de desarrollo y simulación incluye también a Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud y Charlie Eastwood.

Guanyu Zhou será piloto de reserva de Cadillac Formula 1 Team. Foto: X @Cadillac_F1

Fittipaldi reemplazó dos carreras a Romain Grosjean en la temporada 2020, cuando el francés tuvo un dramático accidente en el Gran Premio de Bahréin, una experiencia que le otorga conocimiento para el desarrollo de un monoplaza totalmente nuevo bajo la reglamentación de 2026.

Por su parte, Pagenaud asumirá el rol de piloto de simulador tras una carrera marcada por un grave accidente en 2023 que interrumpió su continuidad en la IndyCar Series y lo llevó a enfocarse en labores de desarrollo para General Motors.

Los integrantes de la escudería Cadillac Formula 1 Team. Foto: X @Cadillac_F1

Por último, Eastwood trabajó como piloto de simuladores en Mercedes. “Me siento honrado de anunciar que me voy a unir a Cadillac F1 como conductor de simulador. Voy a poder contribuir a su entrada en Fórmula 1 apoyando al equipo a través del trabajo de simulador y programas de desarrollo apoyados en experiencias pasadas”, comunicó emocionado.