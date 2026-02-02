El Aston Martin AMR26 de la Fórmula 1. Foto: X @F1

El debut del nuevo Aston Martin AMR26 en el circuito de Barcelona no pasó desapercibido en los primeros test de la Fórmula 1. No solo por sus líneas agresivas o el estreno del reglamento técnico, sino por un detalle inesperado: el monoplaza rodó con una luz de advertencia azul en la parte trasera, en lugar del tradicional color rojo.

El guiño visual llamó la atención desde las primeras vueltas de Fernando Alonso y Lance Stroll, y rápidamente disparó especulaciones en el paddock. Según la normativa deportiva, las luces azules solo deberían usarse cuando el piloto no posee superlicencia… algo que claramente no aplica a dos corredores de vasta experiencia como el español y el canadiense.

Las imágenes difundidas por la propia Fórmula 1 en redes sociales mostraron al AMR26 recorriendo sus primeros kilómetros en el shakedown de Montmeló, con la llamativa luz azul centrada en la zaga. Al ser consultado por el medio especializado ‘The Race’, Aston Martin no dio explicaciones y se limitó a señalar que no comenta detalles de su programa de pruebas.

La "luz azul" que llamó la atención en las pruebas de Barcelona, España. Créditos: X @F1

Sin embargo, otras escuderías ofrecieron una interpretación: la luz habría sido usada como señal de advertencia para indicar que el auto circulaba a velocidad reducida en determinados sectores. La intención habría sido clara: recolectar datos aerodinámicos sin exigir al máximo los nuevos componentes y, al mismo tiempo, alertar a los demás equipos para evitar sorpresas en pista.

La diferencia de ritmo fue notoria. Stroll giró en tiempos cercanos al 1:40, unos 30 segundos más lento que la referencia del día. Por su parte, Alonso completó varias vueltas de instalación sin utilizar toda la potencia en la recta principal, priorizando chequeos técnicos sobre el cronómetro.

El uso de la luz azul también tenía un valor práctico: advertir a los rivales que el coche estaba rodando “lento”, algo clave teniendo en cuenta que el AMR26 aún lucía su carrocería sin pintura (en fibra de carbono) y que la nueva generación de monoplazas acelera con gran rapidez.

El Aston Martin AMR26 de la Fórmula 1 fue diseñado por Adrian Newey. Foto: X @F1

Más tarde, ya con el programa avanzado, el misterio se disipó. La luz azul desapareció y volvió el clásico rojo en los extremos del alerón trasero. A partir de ahí, Alonso empezó a marcar tiempos más representativos: pasó de girar en 1:25 a establecer una mejor vuelta de 1:20.795, acercándose al ritmo del resto de la parrilla.

El proyecto verde encabezado por Adrian Newey

Con Adrian Newey como figura central del proyecto, Aston Martin dejó claro en Barcelona que su enfoque es metódico, técnico y sin apuro. La temporada 2026 recién empieza, pero el AMR26 ya dio su primer mensaje… aunque con luz azul.

Adrian Newey diseñó el nuevo Aston Martin AMR26. Foto: X @F1

La huella de Newey ya se siente en Aston Martin. Su llegada no solo impactó en la arquitectura del AMR26, sino también en las expectativas que rodean al equipo. Tras 18 años en Red Bull, donde fue pieza clave en ocho títulos de Pilotos y seis de Constructores, el ingeniero británico fue reclutado con un objetivo claro: liderar el desarrollo del proyecto verde en la nueva era técnica de la Fórmula 1.

Y el primer vistazo no decepcionó. La prensa especializada coincidió en que el auto marca un quiebre estético y conceptual. El diario español ‘Marca’ aseguró que el AMR26 “rompe radicalmente con lo visto en Mercedes o Ferrari”, mientras que ‘Soy Motor’ destacó que, aun sin ser el primero en salir a pista, “captó la atención desde el primer momento”.