Máximo Mamani podría debutar en Bolivia. Foto: Federación Boliviana de Fútbol

Jugar un Mundial es el deseo de todos los que alguna vez patearon una pelota. Sin embargo, dado que la lista de convocados tiene solo 26 plazas, aquellos que no la componen deben buscar otras posibilidades si quieren cumplir el sueño. Este es el caso de una joya del fútbol argentino, que por no ser tenido en cuenta para la Selección Argentina, decidió nacionalizarse y jugar la Copa del Mundo bajo otros colores.

Se trata de Máximo Mamani, el jugador formado futbolísticamente en Vélez, figura de la reserva, y cuya historia familiar representa la lucha de miles de personas que cruzan la frontera con el fin de encontrar un mejor pasar económico.

Quién es Máximo Mamani

El abuelo y el tatarabuelo de Mamani partieron de Cochabamba con rumbo a Jujuy. Allí comienza esta historia. Muchos años más tarde nacería Máximo, y su habilidad con la pelota lo llevó a cruzar todo el país, alejarse aún más de Bolivia, pero sobre el final del camino sería tan solo un paso más para, finalmente, reencontrarse con sus raíces.

Mamani juega de extremo. Es rápido, gambeteador y cuenta con un remate potente que le valió el premio de goleador en la Copa Proyección. Se lo considera como una de las figuras del semillero del Fortín y llamó la atención de varios clubes sudamericanos.

La falta de oportunidades en su club, así como también el interés que mostró la selección boliviana en contar con sus servicios, terminó haciendo que firme con Always Ready para hacer su debut en Primera División. El llamado de Óscar Villegas, director técnico de La Verde, fue clave para convencer al futbolista.

Los trámites para su nacionalización ya están en marcha y el chico se emociona con la posibilidad de defender su legado familiar en la competición más prestigiosa del fútbol.

“Hay mucha ilusión, es un año muy bueno, positivo, se van a jugar cosas importantes y eso me gusta. La llegada a Always Ready es importante; salió campeón, se está reforzando, quiere pelear cosas importantes. Individualmente, es importante que el equipo esté bien; es algo muy lindo”, contó Mamani en una entrevista televisiva en Bolivia.

Además, reveló las dificultades que encontró en el fútbol boliviano: “Es complicado por la altura. Cuando me acuesto a dormir me duele la cabeza, un poco el pecho, pero después se me pasa.”

Bolivia: su camino y el repechaje para llegar al Mundial

Sin embargo, lo cierto es que Mamani aun no tiene la presencia asegurada. No sólo deberá confirmar buenas actuaciones, sino que además, Bolivia deberá vencer a Surinam, el 26 de marzo, e Irak, en caso de avanzar en el repechaje, si quieren estar entre las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026.

De hacerlo, Mamani podrá demostrar, frente a los ojos del mundo, si fue un error que Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel lo dejen fuera de la consideración albiceleste. En cualquier caso, será una oportunidad invaluable para reconectar y honrar su legado familiar.