Se lesionó Exequiel Zeballos. Foto: X @BocaJrsOficial

La peor noticia para este Boca que empezó de manera irregular el Torneo Apertura 2026 y con bajas muy sensibles en sus delanteros: se lesionó Exequiel Zeballos.

El Changuito no pudo terminar el entrenamiento de este miércoles y enciende las alarmas en un plantel xeneize que está muy mermado por las bajas en la línea de ataque que tiene.

Con Zeballos lesionado ya serían cinco los delanteros que no pueden jugar por lesión: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson y ahora Exequiel Zeballos. Toda una enfermería.

Exequiel "Changuito" Zeballos estaba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Foto: NA

La lesión de Exequiel Zeballos: qué se sabe

Por estas horas es todo preocupación para Claudio Úbeda y la dirigencia de Boca. Con el correr del día le harán estudios médicos al delantero de 23 años para ver el estado de su molestia muscular en uno de sus isquiotibiales.

Ante esta situación, su presencia frente a Vélez, el próximo domingo 8 de febrero a las 22.15 h está prácticamente descartada, por lo que supone un verdadero dolor de cabeza para Úbeda y el resto del cuerpo técnico que tendrán que hacer malabares para conformar el frente de ataque xeneize.

Probablemente, el DT de Boca deba echar mano e incorporar en la delantera a la flamante incorporación de Óscar Romero, que podría acompañar en el frente de ataque a un chico del club como lo es Íker Zufiaurre.

Dolor de cabeza para Claudio Úbeda, que tendrá que hacer un rompecabezas para armar el 11 ante Vélez. Foto: NA

Habrá que ver si Úbeda decide repetir el esquema con el que Boca le ganó 2 a 0 a Newell’s en La Bombonera o prefiere poblar la mitad de cancha ante Vélez, para suplir las falencias ofensivas. Si bien restan varios días para el partido, hoy es todo incógnitas en la institución xeneize.

La lesión de Zeballos no solo preocupa en el presente, sino que también en el futuro casi inmediato para Boca, en un año en el que deberá afrontar triple competencia, como lo es el torneo local, la Copa Argentina y nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América.