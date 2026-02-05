Álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Panini

Se acerca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que incluye un fenómeno muy disfrutado por grandes y chicos: el álbum de figuritas. Una de las dudas más frecuentes es cuándo sale a la venta, ya hay mucha expectativa tras el boom que se generó en Qatar 2022.

La colección oficial está a cargo de Panini, como ocurre desde México 1970. La icónica empresa italiana adelantó que habrá un álbum de figuritas y una colección de cartas, algo que entusiasmó a los coleccionistas y amantes del fútbol.

Panini anunció el álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Canal 26

Cuándo sale el álbum de figuritas del Mundial 2026

Lo cierto es que Panini todavía no confirmó una fecha exacta de la salida del álbum y los paquetes de figuritas. Sin embargo, los antecedentes pueden ayudar a calcular cuándo estarán en los kioscos y punto de venta habituales.

Tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, la salida a la venta se dio durante la segunda quincena de marzo, unos tres meses antes de que comience el Mundial. Este dato podría ayudar a calcular la fecha de salida para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La referencia de Qatar 2022 no sirve, ya que se disputó entre noviembre y diciembre, por lo que hubo otras fechas. Sin embargo, también se respetó la tendencia de los tres meses previos, ya que estuvieron disponibles desde agosto.

Figuritas Mundial Qatar 2022. Foto: NA

Qué se sabe del álbum de figuritas del Mundial 2026

Panini anunció días atrás la nueva edición del álbum, con algunos detalles que permiten hacer cálculos. Si bien todavía no hay fecha de salida confirmada, se mencionó que habrá un total de 980 figuritas, un récord para las colecciones de este tipo. Un ejemplo claro fue la de Qatar 2022: que tuvo 670 stickers, 310 menos con respecto al novedoso lanzamiento.

La información confirmada por la empresa incluyó el diseño de la tapa, además de que señala que el álbum tendrá 112 páginas, con un cambio notable en la distribución: los paquetes traerán 7 unidades, a diferencia de los 5 que suelen contener. El objetivo está en acaparar el aumento de figuritas que tiene la colección del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Álbum de figuritas del Mundial 2026. Foto: Panini

No se descarta que el lanzamiento de Panini incluya a todos los equipos que participen del repechaje, más allá de que no hayan confirmado su clasificación. En caso de que esto se concrete, habrá un total de 54 países en la colección: los 42 ya asegurados y los 22 que disputarán su lugar en el certamen durante el próximo marzo.