Jugadores de Boca lesionados Foto: NA

Boca sufrió otro revés con la lesión del mediocampista español Ander Herrera luego de la confirmación del desgarro en el isquiotibial que padeció Exequiel Zeballos durante el entrenamiento de este miércoles.

El conjunto xeneize informó a través de las redes sociales del club el parte médico del volante central de 36 años, quien volvió a sufrir otro problema físico y debió abandonar la práctica.

De esta manera, el ex Athletic Bilbao y Paris Saint-Germain tuvo una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho y será baja en el esquema de Claudio Úbeda para visitar a Vélez en el José Amalfitani, el próximo domingo desde las 22:15.

En principio, Milton Delgado se perfilaría para ser el reemplazante del vasco, aunque el entrenador azul y oro también barajaría la posibilidad de incluir a Tomás Belmonte dentro del once titular dado que Rodrigo Battaglia todavía no se recupera de su lesión.

Luego del choque ante los de Liniers, en el horizonte durante el mes de febrero se asoman Platense, Racing y el debut en Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, pactado para el 24 en el estadio Padre Ernesto Martearena.

#ParteMédico



Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo.



Ander Herrera presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho.



Boca, una enfermería

Así están los delanteros lesionados del Xeneize

Exequiel Zeballos:

El atacante padece una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo. Se estima que lo mantendrá afuera de las canchas por, al menos, las próximas tres semanas. Se perdería tres o cuatro partidos.

Miguel Merentiel:

El 18 de enero, sufrió un desgarro en uno de sus gemelos en el amistoso ante Olimpia. Si bien aún no fue exigido, esta semana comenzó a subir las cargas y se espera que pueda estar en la habitual práctica de fútbol de este jueves. Si responde bien, es probable su presencia en Liniers.

Miguel Merentiel, Boca vs Talleres. Foto: NA

Edinson Cavani:

Una lumbalgia le impidió´realizar la pretemporada y recién este martes realizó ejercicios de contacto con sus compañeros. En los próximos dos días será evaluado y podría llegar a formar parte de la convocatoria por primera vez en el año.

Lucas Janson:

Fue el ‘9’ de urgencia en el debut ante Riestra y ese mismo día sufrió un desgarro en la zona abdominal. Aunque está postergado en la consideración del DT, si vuelve antes podría volver a sumar minutos. Todavía tiene para no menos de dos semanas de recuperación.

Lucas Janson; Superclásico; Boca vs. River. Foto: Télam.

Milton Giménez:

Una pubalgia no lo dejó entrenarse con normalidad y el ex-Banfield no realizó la pretemporada a la par del grupo. Podría ser operado y su recuperación se prolongaría más de lo deseado. Sigue sin fecha de regreso.

Carlos Palacios:

Con una sinovitis en su rodilla derecha y por ahora sigue sin entrenarse normalmente. Sin mayores precisiones sobre una posible vuelta a las canchas, es una incertidumbre cuándo podrá estar nuevamente a las órdenes de Úbeda.

Carlos Palacios. Foto: NA

Alan Velasco: