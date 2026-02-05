Pilotos de la F1 Foto: F1

La Fórmula 1 vuelve a demostrar por qué es uno de los deportes que más dinero mueve en el mundo. Los contratos base de los 22 pilotos para la temporada 2026, publicados por RacingNews365, dejan al descubierto diferencias enormes entre las superestrellas del campeonato y quienes recién comienzan su camino en la categoría.

Estas cifras corresponden únicamente al salario fijo, sin incluir bonificaciones por resultados ni acuerdos de patrocinio, dos factores que pueden multiplicar los ingresos de los pilotos top.

Clasificación de Fórmula 1. Foto: X @F1

Los sueldos más bajos: el punto de partida en la F1

En el fondo de la escala aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con contratos que van de 500.000 a 1 millón de dólares. Ambos afrontan su primera temporada completa en la Máxima y representan el ingreso “base” para un debutante en la categoría.

También en el rango inferior están Liam Lawson y Oliver Bearman, cada uno con un salario de 1 millón de dólares.

Salarios intermedios: jóvenes promesas y pilotos consolidados

En los puestos medios destacan:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 2 millones

Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 millones

Valtteri Bottas (Cadillac) – 5 millones

Isack Hadjar (Red Bull) – 5 millones

Más arriba aparecen Nico Hülkenberg y Esteban Ocon, con 7 millones de dólares por temporada.

Tras su regreso a la parrilla, Sergio “Checo” Pérez firma con Cadillac por 8 millones, una cifra inferior a lo que ganaba en Red Bull antes de quedarse sin asiento para 2025.

Franco Colapinto durante las pruebas en Barcelona. Foto: X @AlpineF1Team

Los contratos de dos cifras: el club de los 12 millones o más

En el siguiente escalón figuran pilotos consolidados:

Alex Albon, Pierre Gasly y Lance Stroll – 12 millones

Oscar Piastri y Carlos Sainz – 13 millones

Entre los veteranos, Fernando Alonso destaca con un contrato de 20 millones de dólares en Aston Martin, posiblemente en una de sus últimas temporadas.

El top 5: las estrellas mejor pagadas de la F1

En la cima económica del deporte solo quedan las grandes figuras:

Lando Norris (McLaren) – 30 millones

Charles Leclerc (Ferrari) – 34 millones

George Russell (Mercedes) – 34 millones

Lewis Hamilton (Ferrari) – 60 millones

Max Verstappen (Red Bull) – 70 millones

El neerlandés sigue siendo el piloto mejor remunerado del campeonato con un salario base que, contando premios y sponsors, podría superar los 100 millones anuales.

Tabla completa de salarios F1 2026