Impacto en la F1 2026: así queda Colapinto en el ranking de sueldos con brechas enormes
Max Verstappen vuelve a liderar el ranking con un contrato multimillonario, mientras que jóvenes como Colapinto y Lindblad dan sus primeros pasos en la élite con cifras muy inferiores. Así queda el mapa económico de la parrilla para la próxima temporada.
La Fórmula 1 vuelve a demostrar por qué es uno de los deportes que más dinero mueve en el mundo. Los contratos base de los 22 pilotos para la temporada 2026, publicados por RacingNews365, dejan al descubierto diferencias enormes entre las superestrellas del campeonato y quienes recién comienzan su camino en la categoría.
Estas cifras corresponden únicamente al salario fijo, sin incluir bonificaciones por resultados ni acuerdos de patrocinio, dos factores que pueden multiplicar los ingresos de los pilotos top.
Los sueldos más bajos: el punto de partida en la F1
En el fondo de la escala aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con contratos que van de 500.000 a 1 millón de dólares. Ambos afrontan su primera temporada completa en la Máxima y representan el ingreso “base” para un debutante en la categoría.
También en el rango inferior están Liam Lawson y Oliver Bearman, cada uno con un salario de 1 millón de dólares.
Salarios intermedios: jóvenes promesas y pilotos consolidados
En los puestos medios destacan:
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 2 millones
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 millones
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 5 millones
- Isack Hadjar (Red Bull) – 5 millones
Más arriba aparecen Nico Hülkenberg y Esteban Ocon, con 7 millones de dólares por temporada.
Tras su regreso a la parrilla, Sergio “Checo” Pérez firma con Cadillac por 8 millones, una cifra inferior a lo que ganaba en Red Bull antes de quedarse sin asiento para 2025.
Los contratos de dos cifras: el club de los 12 millones o más
En el siguiente escalón figuran pilotos consolidados:
- Alex Albon, Pierre Gasly y Lance Stroll – 12 millones
- Oscar Piastri y Carlos Sainz – 13 millones
Entre los veteranos, Fernando Alonso destaca con un contrato de 20 millones de dólares en Aston Martin, posiblemente en una de sus últimas temporadas.
El top 5: las estrellas mejor pagadas de la F1
En la cima económica del deporte solo quedan las grandes figuras:
- Lando Norris (McLaren) – 30 millones
- Charles Leclerc (Ferrari) – 34 millones
- George Russell (Mercedes) – 34 millones
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 60 millones
- Max Verstappen (Red Bull) – 70 millones
El neerlandés sigue siendo el piloto mejor remunerado del campeonato con un salario base que, contando premios y sponsors, podría superar los 100 millones anuales.
Tabla completa de salarios F1 2026
- Max Verstappen (Red Bull): 70 M
- Lewis Hamilton (Ferrari): 60 M
- George Russell (Mercedes): 34 M
- Charles Leclerc (Ferrari): 34 M
- Lando Norris (McLaren): 30 M
- Fernando Alonso (Aston Martin): 20 M
- Oscar Piastri (McLaren): 13 M
- Carlos Sainz (Williams): 13 M
- Alex Albon (Williams): 12 M
- Pierre Gasly (Alpine): 12 M
- Lance Stroll (Aston Martin): 12 M
- Checo Pérez (Cadillac): 8 M
- Nico Hülkenberg (Audi): 7 M
- Esteban Ocon (Haas): 7 M
- Valtteri Bottas (Cadillac): 5 M
- Isack Hadjar (Red Bull): 5 M
- Kimi Antonelli (Mercedes): 2 M
- Gabriel Bortoleto (Audi): 2 M
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1 M
- Oliver Bearman (Haas): 1 M
- Franco Colapinto (Alpine): 0.5–1 M
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 0.5–1 M