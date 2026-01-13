Manchester United. Foto: EFE

El Manchester United confirmó que Michael Carrick será el nuevo entrenador interino del equipo hasta final de temporada, y se suma al Real Madrid con la modalidad de técnico transitorio.

“Michael Carrick está de vuelta. Nuestro excapitán es nuestro entrenador en jefe para el resto de la temporada 2025/26”, escribió el club de la Premier League en X.

El nuevo entrenador, que fue jugador del club entre 2006 y 2018, ya ejerció como técnico interino durante varios partidos tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer en 2021.

El ex mediocampista llega a los Diablos Rojos tras el despido de Rúben Amorim y después de que el club optara por contratar un entrenador hasta final de temporada y ahí ya preparar un nuevo proyecto con el que recuperar la gloria pasada.

Michael Carrick. Foto: EFE

El cuerpo técnico de Carrick estará formado por Steve Holland, que fuera segundo de Gareth Southgate en Inglaterra, Jonathan Woodgate, al que conoce de su etapa en el Middlesbrough, Jonny Evans, ex jugador del United hasta la pasada temporada, y Travis Binnion.

El primer partido de Carrick en el banquillo del United será este sábado en el clásico contra el Manchester City. El United es séptimo en la Premier League, con 32 puntos, a tres de los puestos de Champions Legue.