Clásico porteño: Huracán le ganó a San Lorenzo y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026
El “Globo” venció por 1 a 0 al “Ciclón” en Parque Patricios gracias a un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo al inicio del segundo tiempo. El equipo de Diego Martínez consiguió los primeros tres puntos del campeonato en la Zona B.
El “Clásico porteño” fue para Huracán, que este domingo le ganó 1 a 0 a San Lorenzo de Almagro, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El ecuatoriano Jordy Caicedo convirtió a los 50 minutos el único gol del partido.
El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.
El “Ciclón” intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión del balón y algunos avances por las bandas, pero no tuvo profundidad en los últimos metros. Por su parte, el “Globo” apostó a un planteo más replegado y a salir rápido de contra, sin éxito en la definición.
Las llegadas más peligrosas se dieron a cuentagotas y, en general, fueron aproximaciones que se diluyeron antes de transformarse en situaciones netas de gol. La falta de precisión y la firme respuesta de las defensas marcaron el desarrollo de los primeros 45 minutos.
A pesar de la paridad, Huracán iba a conseguir la ventaja en el marcador a los 50 minutos de juego, después de un centro de Pedro Ojeda y un gran cabezazo cruzado del ecuatoriano Jordy Caicedo, imposible para el arquero paraguayo Orlando Gill, quien “voló para la fotografía”.
En el complemento, el San Lorenzo no consiguió el empate y el “Globo” se terminó quedando con los tres puntos para sumar su primera victoria del campeonato, después de dos empates (Banfield y Atlético Tucumán) y una derrota (Independiente Rivadavia) en el inicio del Torneo Apertura.