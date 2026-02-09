Huracán le ganó 1 a 0 San Lorenzo en Parque Patricios. Foto: NA (Juan Foglia)

El “Clásico porteño” fue para Huracán, que este domingo le ganó 1 a 0 a San Lorenzo de Almagro, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El ecuatoriano Jordy Caicedo convirtió a los 50 minutos el único gol del partido.

El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.

El “Ciclón” intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión del balón y algunos avances por las bandas, pero no tuvo profundidad en los últimos metros. Por su parte, el “Globo” apostó a un planteo más replegado y a salir rápido de contra, sin éxito en la definición.

Las llegadas más peligrosas se dieron a cuentagotas y, en general, fueron aproximaciones que se diluyeron antes de transformarse en situaciones netas de gol. La falta de precisión y la firme respuesta de las defensas marcaron el desarrollo de los primeros 45 minutos.

A pesar de la paridad, Huracán iba a conseguir la ventaja en el marcador a los 50 minutos de juego, después de un centro de Pedro Ojeda y un gran cabezazo cruzado del ecuatoriano Jordy Caicedo, imposible para el arquero paraguayo Orlando Gill, quien “voló para la fotografía”.

En el complemento, el San Lorenzo no consiguió el empate y el “Globo” se terminó quedando con los tres puntos para sumar su primera victoria del campeonato, después de dos empates (Banfield y Atlético Tucumán) y una derrota (Independiente Rivadavia) en el inicio del Torneo Apertura.

Los detalles de Huracán 1-0 San Lorenzo