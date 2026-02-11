Se lesionó Lionel Messi y el Inter Miami suspendió su amistoso en Puerto Rico:

Lionel Messi. Foto: Captura de video.

El partido entre el Inter Miami e Independiente del Valle, que se iba a celebrar este viernes en Puerto Rico, fue suspendido para el 26 de febrero debido a una lesión de Lionel Messi.

El capitán argentino explicó en una historia de Instagram, publicada por la cuenta oficial de las Garzas, que en el último partido en Ecuador terminó “con una molestia”.

Lionel Messi confirmó su lesión y la postergación del amistoso del Inter Miami en Puerto Rico. Video: @InterMiami

“Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (...) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas”, dijo el mejor futbolista de la historia dirigiéndose a sus fanáticos en Puerto Rico.

Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido contra el Barcelona en Ecuador y su regreso a los entrenamientos dependerá de su recuperación en los próximos días.

En forma para la Finalissima

Pese a la baja del encuentro de pretemporada, la Selección argentina y Lionel Scaloni pueden respirar tranquilos.

Es que, al tratarse de una distensión, el capitán argentino solo estará unas semanas de baja y podrá estar a dispoción para el encuentro ante España por la Finalissima, el próximo 27 de marzo en Qatar.