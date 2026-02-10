Lionel Messi, futbolista del Inter de Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi sigue preparándose para la temporada de la MLS con Inter Miami y para llegar en perfectas condiciones al Mundial con la Selección argentina. En ese marco, su último partido de pretemporada será frente a Independiente del Valle, luego de hacer un gol y dar asistencia en el empate 2-2 ante Barcelona de Guayaquil.

El partido será en Puerto Rico, donde el furor por la presencia de Messi fue descomunal: las entradas se agotaron en solo 17 minutos, en una isla donde tradicionalmente el béisbol y el básquet son los deportes más comunes.

La visita del astro argentino sucede en medio de un contexto especial para Puerto Rico, que fue el centro de un fin de semana cargado de orgullo latino tras la participación de Bad Bunny en el show del entretiempo del Super Bowl.

Furor por Messi en Puerto Rico. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ante la gran demanda de entradas, los organizadores sumaron una práctica abierta el día anterior al partido, con entradas que saldrán entre 29 y 95 dólares. “La respuesta del público ha sido extraordinaria y buscamos que más personas puedan vivir esta experiencia”, informó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

Además, 3.000 niños de comunidades especiales podrán disfrutar gratis del partido. Esto tiene el objetivo de que el deporte sea una herramienta de inclusión e inspiración.

El encuentro tan esperado por los puertorriqueños se llevará a cabo en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, con capacidad para 24.000 espectadores.

A un paso de la historia: cuántos goles necesita Messi para superar a Klose en 2026 y qué riesgo corre el argentino

El Mundial 2026 será, de no mediar ningún imprevisto y si el físico se lo permite, el sexto de Lionel Andrés Messi. Muchos aventuran, y con fundamentos sólidos, que será el último. Por lo tanto, el Diez se juega la última bala de plata para conseguir quebrar un récord histórico de los pocos que no llevan estampado el nombre del rosarino.

Se trata del título de máximo goleador en la historia de los mundiales. Actualmente, el galardón pertenece al alemán Miroslav Klose, que entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2014 consiguió anotar 16 goles.

El astro argentino está a tres goles de diferencia, y es el futbolista activo que más cerca está de quebrar la estadística. Sin embargo, un némesis surgido en los últimos años le respira en la nuca y podría quedarse con el primer lugar, justo en el último mundial de La Pulga, mientras que el francés tiene muchos más por jugar.

Lionel Messi en Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Estamos hablando del francés Kylian Mbappé, que aunque solo jugó dos mundiales, ya lleva 12 goles anotados, gracias a sus increíbles actuaciones en Rusia 2018, donde salió campeón y convirtió 4 veces con solo 19 años, y Catar 2022, donde marcó 8 tantos que le alcanzaron para conseguir la medalla de plata.

Al respecto, el dueño de la marca histórica, Miroslav Klose, afirmó: “Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Messi en este Mundial o a más tardar Mbappé en el siguiente. Soy un gran fan de Messi y le deseo lo mejor si sigue jugando”.