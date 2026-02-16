Se lesionó un futbolista de la Selección Argentina y podría perderse la Finalissima contra España. Foto: X Argentina

A poco más de un mes para la Finalissima entre la Selección Argentina y España, el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, el equipo de Lionel Scaloni suma un nuevo dolor de cabeza a la hora de armar la lista de convocados, ya que en las últimas horas se confirmó la lesión de Nicolás González.

El delantero sufrió una lesión muscular el domingo pasado en la derrota 3-0 del Atlético de Madrid ante Rayo Vayecano por la fecha 24 de La Liga de España y tendrá una recuperación de al menos tres semanas.

“Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al argentino, quien este domingo acabó con molestias el encuentro disputado en Ontime Butarque ante el Rayo Vallecano”, señala el parte médico oficial.

Nico González podría perderse la Finalissima contra España.

Y agrega: “El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”.

Si bien el comunicado no habla de una posible vuelta a las canchas, este tipo de lesiones suelen requerir al menos 21 días de rehabilitación, por lo que podría llegar a la Finalissima, pero com poco ritmo futbolístico.

En tanto, Diego Simeone, DT del Atleti, pierde a uno de sus hombres fuertes de cara a un cargado calendario, que incluye la eliminatoria de la Champions League contra el Brujas y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, además de los duelos de Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

Un delantero figura de España se pierde la Finalissima

España confirmó la baja de uno de sus delanteros que se había asentado en las últimas convocatorias del entrenador Luis De la Fuente.

Se trata de Samuel Omorodion Aghehowa, más conocido como Samu. El futbolista del Porto, se perderá ambas competencias por una grave lesión que sufrió el pasado lunes 9 de febrero en el clásico ante Sporting de Lisboa.

Samuel Omorodion Aghehowa (Samu), en la Selección de España. Foto: Instagram @samuaghehowa9

“Samu, quien fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince en la rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior”, indicó el club en un comunicado oficial.

“Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. He sufrido una lesión grave todavía no lo creo estoy devastado más allá de las palabras”, señaló el jugador en redes sociales.