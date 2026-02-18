Liga Profesional de Fútbol. Foto: ligaprofesional.ar

El inicio de la fecha 6 del Torneo Apertura y la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo, que están estipulados para este jueves 19 de febrero, están en riesgo de disputarse por el paro general de la CGT ante el tratamiento en Diputados de la Reforma Laboral.

La suspensión de los encuentros sería impulsada por UTEDyC, la cual forma parte de la confederación mencionada.

Paro de trabajadores de UTEDyC. Foto: NA

Sin información oficial por parte de la AFA, se espera que la decisión final se tome durante la tarde del miércoles 18 de febrero, cuando se defina si la ley que impulsa la Reforma Laboral se somete a votación o no.

Desde UTEDyC confirman que, aunque hay “circunstancias que hay que tener en cuenta”, si la confederación confirma el paro, no trabajarán en la organización de los partidos, que deberían ser reprogramados.

Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. Foto: NA

El paro será confirmado durante la tarde de este miércoles. A las 14:00 se dará un plenario entre la Comisión de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, en la que, una vez que se termine de debatir, se dictaminará si el proyecto de ley es llevado al senado para su votación. En caso de que se confirme la votación, habrá paro general.

Los partidos que podrían verse comprometidos, en el torneo local, son cuatro: Defensa y Justicia – Belgrano, San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto, Instituto – Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia – Independiente.

Lanús campeón Foto: Reuters

Además, Lanús debería jugar el partido de ida de la Recopa Sudamericana como local ante el Flamengo.

Al tratarse de un evento organizado por la Conmebol, el partido del Grana ante el Fla no sufriría postergaciones, pero aún todo está por resolverse.