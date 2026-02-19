Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @AlpineF1Team

La esperanza de la Argentina está renovada. Franco Colapinto finalizó este jueves los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, con un increíble tiempo de 1:33.918, para quedar en la sexta posición del segundo turno del día en el Circuito Internacional de Sakhir.

En el turno matutino de la jornada, Colapinto sorprendió tras quedar en la séptima plaza con un registro de 1:35.506. Sin embargo, el argentino bajó un segundo y medio su tiempo para concluir una optimista sesión de pretemporada que completará este viernes Pierre Gasly.

Franco Colapinto finalizó sexto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @AlpineF1Team

El más rápido del día fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 1:32.803; seguido de Oscar Piastri (McLaren) 1:32.861; Max Verstappen (Red Bull) 1:33.162; Lewis Hamilton (Ferrari) 1:33.408; y Lando Norris (McLaren) 1:33.453. Luego, aparece Colapinto 1:33.918.

Detrás del piloto de Alpine, quien completó un total de 120 vueltas a bordo del A526, se ubicaron grandes nombres como: Nico Hülkenberg (Audi) 1:33:987; George Russell (Mercedes) 1:34.111; Esteban Ocon (Haas) 1:34.201; y Liam Lawson (Racing Bulls) 1:34.532.

Franco Colapinto a bordo del Alpine A526 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

En breves conclusiones, este año la escudería francesa se muestra como un equipo de mitad de tabla que puede dar batalla por los últimos puntos. El nuevo monoplaza luce más consistente en el ritmo y más estable en las tandas largas, a diferencia del anterior coche de Alpine.

¿Cuándo empieza la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrá ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, en el Gran Premio de Australia. Foto: Reuters.