Fórmula 1: Franco Colapinto voló en Bahréin y finalizó sexto en su último test de pretemporada en Sakhir
El piloto argentino de Alpine marcó un registro de 1:33.918 en la segunda jornada del día que tuvo como gran dominador a Kimi Antonelli. Esta fue la última prueba del pilarense antes del inicio de la próxima temporada, el domingo 8 de marzo, con el Gran Premio de Australia.
La esperanza de la Argentina está renovada. Franco Colapinto finalizó este jueves los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, con un increíble tiempo de 1:33.918, para quedar en la sexta posición del segundo turno del día en el Circuito Internacional de Sakhir.
En el turno matutino de la jornada, Colapinto sorprendió tras quedar en la séptima plaza con un registro de 1:35.506. Sin embargo, el argentino bajó un segundo y medio su tiempo para concluir una optimista sesión de pretemporada que completará este viernes Pierre Gasly.
El más rápido del día fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 1:32.803; seguido de Oscar Piastri (McLaren) 1:32.861; Max Verstappen (Red Bull) 1:33.162; Lewis Hamilton (Ferrari) 1:33.408; y Lando Norris (McLaren) 1:33.453. Luego, aparece Colapinto 1:33.918.
Detrás del piloto de Alpine, quien completó un total de 120 vueltas a bordo del A526, se ubicaron grandes nombres como: Nico Hülkenberg (Audi) 1:33:987; George Russell (Mercedes) 1:34.111; Esteban Ocon (Haas) 1:34.201; y Liam Lawson (Racing Bulls) 1:34.532.
En breves conclusiones, este año la escudería francesa se muestra como un equipo de mitad de tabla que puede dar batalla por los últimos puntos. El nuevo monoplaza luce más consistente en el ritmo y más estable en las tandas largas, a diferencia del anterior coche de Alpine.
¿Cuándo empieza la Fórmula 1?
La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrá ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00