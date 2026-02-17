Del 43 al 43, los cuatro números que usó Franco Colapinto antes de llegar a la Fórmula 1:

Franco Colapinto siempre usó el número 43 desde su llegada a la Fórmula 1. Foto: Instagram @F1

El próximo domingo 8 de marzo, Franco Colapinto comenzará su tercera temporada en la Fórmula 1. Al igual que su debut con Williams Racing, el joven piloto argentino mantendrá el mismo número en su monoplaza. ¿Cuál? El 43. Sin embargo, no fue el único que usó en su carrera.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram compartió un carrusel de imágenes donde repasó los números que utilizó Colapinto desde su infancia hasta la actualidad. En total, contabilizó cuatro números distintos durante su ascenso a la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

En sus inicios en karting y Fórmula 4 de España, el pilarense llevó el número “43″ en su coche. El motivo de su elección está relacionado a sus raíces, ya que es el dígito que usaba Aníbal, el padre de Franco, quien también fue piloto de motociclismo y automovilismo, además de ser abogado.

Al llegar a la Fórmula 3, donde todas las escuderías ya tienen asignados tres números que no pueden modificarse, Colapinto eligió el número “29” para representar al equipo neerlandés Van Amersfoorst Racing, la marca que actualmente fichó al argentino Nicolás Varrone para Fórmula 2.

Franco Colapinto con el número 29 en Van Amersfoort Racing en Fórmula 3. Foto: Motorsport

En 2023, tras su paso a MP Motorsport, escudería que tiene como piloto al ítalo-argentino Mattia Colnaghi en Fórmula 3, Franco se dio el gusto de elegir un número especial para la Argentina: el “10″, puramente vinculado al fútbol, Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi.

Durante su etapa en Fórmula 2, Colapinto volvió a cambiar de dígito. Esta vez, el piloto argentino “decidió con el corazón” y optó por el emblemático “12″. Es de público conocimiento que Franco es fanático de Boca Juniors y, justamente, es el apodo con el cual se conoce a la hinchada del “Xeneize”.

Franco Colapinto portando el número 12, en referencia a su fanatismo por Boca Juniors. Foto: X @BulletSportsMgt

Finalmente, después de tanto ida y vuelta, el pilarense llegó a la Fórmula 1, donde debutó con Williams Racing llevando aquel histórico número que representa a sus raíces y a su sangre, el tradicional “43″, dígito que mantiene en Alpine y ya forma parte de su sello distintivo a nivel mundial.

Los 22 pilotos que correrán en la Fórmula 1 durante 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

Mercedes : George Russell y Kimi Antonelli.

Red Bull : Max Verstappen y Isack Hadjar.

Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Williams : Carlos Sainz y Alexander Albon.

Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas : Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Audi : Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Los números que llevarán los 22 pilotos de la F1 en 2026

Desde su llegada a Alpine, Franco Colapinto mantuvo el número 43, dígito que también usó en Williams. Foto: X @F1