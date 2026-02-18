Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @F1

La segunda semana de pretemporada de la Fórmula 1 empezó este miércoles con el día 1 de clasificación en Bahréin y la participación de 21 de los 22 pilotos que integrarán la parrilla temporada 2026.

Hasta ahora, el más veloz de toda la pretemporada fue George Russell, quien con su monoplaza de Mercedes marcó 1:33.459 y superó por apenas una décima al australiano Oscar Piastri, representante de McLaren (1:33.469).

George Russell, el piloto más rápido de la pretemporada 2026. Foto: X @F1

La mayoría de las escuderías alternó pilotos en pista, con excepción de Red Bull Racing, donde el neerlandés Max Verstappen no tuvo actividad. En Alpine, el primer turno fue para Pierre Gasly, quien completó 61 vueltas y registró 1:35.898 como mejor tiempo (5° de su tanda y 14° en el global).

Por la tarde, tomó el volante el argentino Franco Colapinto, que giró 60 veces y estableció la mejor marca del equipo en lo que va de la pretemporada: 1:35.254, ubicándose noveno en la tabla general del día.

Franco Colapinto marcó el noveno mejor registro del primer día de clasificación en Bahréin. Foto: REUTERS

El piloto bonaerense de 22 años tendrá actividad completa este jueves al mando del A526, con dos sesiones programadas entre las 04:00 y 08:00, y luego de 09:00 a 13:00 (hora argentina). El viernes, el cronograma de pruebas estará íntegramente a cargo de Gasly.

En el primer turno de la jornada, solo Charles Leclerc, con Ferrari (1:33.739), y Lando Norris (1:34.052) se mantuvieron dentro del Top 10. El resto de los mejores registros se produjo en la sesión vespertina, incluido el del debutante Isack Hadjar, quien giró durante todo el día y selló 1:34.260 para terminar sexto.

El foto oficial de los 22 pilotos que participarán de la Fórmula 1 en 2026. Foto: X @F1

George Russell (Mercedes): 1:33.459 Oscar Piastri (McLaren): 1:33.469 Charles Leclerc (Ferrari): 1:33.739 Lando Norris (McLaren): 1:34.052 Andrea Antonelli (Mercedes): 1:34.158 Isack Hadjar (Red Bull): 1:34.260 Lewis Hamilton (Ferrari): 1:34.299 Carlos Sainz (Williams): 1:35.113 Franco Colapinto (Alpine): 1:35.254 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:35.263 Alex Albon (Williams): 1:35.690 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:35.753 Ollie Bearman (Haas): 1:35.778 Pierre Gasly (Alpine): 1:35.898 Lance Stroll (Aston Martin): 1:35.974 Esteban Ocon (Haas): 1:36.418 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:36.536 Nico Hülkenberg (Audi): 1:36.741 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:36.769 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:36.798 Sergio Pérez (Cadillac): 1:38.191

