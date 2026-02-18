Fórmula 1: Franco Colapinto superó a Pierre Gasly y quedó noveno en el segundo test de pretemporada en Bahréin
El piloto de Alpine registró un increíble tiempo de 1:35.254 para ubicarse por su delante de su compañero de equipo, quien décimo cuarto con 1:35.898. El más veloz de la jornada fue George Russell, de Mercedes, con 1:33.459, el dígito más rápido de todos los ensayos.
La segunda semana de pretemporada de la Fórmula 1 empezó este miércoles con el día 1 de clasificación en Bahréin y la participación de 21 de los 22 pilotos que integrarán la parrilla temporada 2026.
Hasta ahora, el más veloz de toda la pretemporada fue George Russell, quien con su monoplaza de Mercedes marcó 1:33.459 y superó por apenas una décima al australiano Oscar Piastri, representante de McLaren (1:33.469).
La mayoría de las escuderías alternó pilotos en pista, con excepción de Red Bull Racing, donde el neerlandés Max Verstappen no tuvo actividad. En Alpine, el primer turno fue para Pierre Gasly, quien completó 61 vueltas y registró 1:35.898 como mejor tiempo (5° de su tanda y 14° en el global).
Por la tarde, tomó el volante el argentino Franco Colapinto, que giró 60 veces y estableció la mejor marca del equipo en lo que va de la pretemporada: 1:35.254, ubicándose noveno en la tabla general del día.
El piloto bonaerense de 22 años tendrá actividad completa este jueves al mando del A526, con dos sesiones programadas entre las 04:00 y 08:00, y luego de 09:00 a 13:00 (hora argentina). El viernes, el cronograma de pruebas estará íntegramente a cargo de Gasly.
En el primer turno de la jornada, solo Charles Leclerc, con Ferrari (1:33.739), y Lando Norris (1:34.052) se mantuvieron dentro del Top 10. El resto de los mejores registros se produjo en la sesión vespertina, incluido el del debutante Isack Hadjar, quien giró durante todo el día y selló 1:34.260 para terminar sexto.
Los tiempos de clasificación de la Fórmula 1 en Bahréin
- George Russell (Mercedes): 1:33.459
- Oscar Piastri (McLaren): 1:33.469
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:33.739
- Lando Norris (McLaren): 1:34.052
- Andrea Antonelli (Mercedes): 1:34.158
- Isack Hadjar (Red Bull): 1:34.260
- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:34.299
- Carlos Sainz (Williams): 1:35.113
- Franco Colapinto (Alpine): 1:35.254
- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:35.263
- Alex Albon (Williams): 1:35.690
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:35.753
- Ollie Bearman (Haas): 1:35.778
- Pierre Gasly (Alpine): 1:35.898
- Lance Stroll (Aston Martin): 1:35.974
- Esteban Ocon (Haas): 1:36.418
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1:36.536
- Nico Hülkenberg (Audi): 1:36.741
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:36.769
- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:36.798
- Sergio Pérez (Cadillac): 1:38.191
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00