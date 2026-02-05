Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi compartirán pista en 10 circuitos de Fórmula 1:

El automovilismo argentino se prepara para un 2026 sin precedentes, con presencia simultánea en los tres niveles principales de la pirámide de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Franco Colapinto estará en la Fórmula 1 con Alpine, Nicolás Varrone competirá en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi dirá presente en Fórmula 3. Por primera vez en la era moderna, la bandera argentina tendrá representantes al mismo tiempo en F1, F2 y F3.

Los tres pilotos compartirán pista en diez escenarios a lo largo de la temporada. Colapinto afrontará un calendario completo de 24 Grandes Premios, mientras que Varrone tendrá 14 fechas en F2 y Colnaghi un programa más reducido, con diez participaciones enfocadas mayormente en Europa.

El debut conjunto será en Australia, del 6 al 8 de marzo, con el Gran Premio de Melbourne como punto de partida del recorrido compartido, que continuará en abril con Baréin. A partir de allí, las categorías formativas alternarán sus calendarios, aunque volverán a coincidir en momentos clave del año.

El tramo más exigente llegará durante la gira europea. Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría conformarán una seguidilla intensa, con varias fechas consecutivas en las que los tres argentinos compartirán paddock, actividad oficial y fin de semana de carrera.

La coincidencia se cerrará en septiembre con las citas de Monza (Italia) y el estreno del circuito urbano de Madrid (España), que marcará el final de la temporada para la Fórmula 3 y la última aparición conjunta del tridente nacional.

Las fechas de las 10 carreras que compartirán Colapinto, Varrone y Colnaghi en 2026

Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio Gran Premio de Monza: domingo 6 de septiembre Gran Premio de Madrid: domingo 13 de septiembre

Los 22 pilotos que correrán en la Fórmula 1 durante 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

Mercedes : George Russell y Kimi Antonelli.

Red Bull : Max Verstappen y Isack Hadjar.

Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Williams : Carlos Sainz y Alexander Albon.

Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas : Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Audi : Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

