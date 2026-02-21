Marco Ruben vuelve a Rosario Central. Foto: X RosarioCentral

Rosario Central sorprendió con una incorporación para pelear el Torneo Apertura 2026 y la Copa Libertadores. Marco Ruben, el histórico goleador del Canalla, sale de su retiro para vestir los colores del conjunto rosarino una vez más.

El delantero tiene 39 años y tendrá un nuevo ciclo en Central, luego de haber anunciado su retiro a finales de 2024. De esta manera, será compañero de Ángel Di María y quedará a las ordenes de Jorge Almirón.

Su último paso por el club fue bajo las órdenes de Ariel Holan, en un ciclo breve donde apenas pudo convertir un gol, justamente en su debut ante Lanús. Parecía el cierre definitivo de una carrera llena de goles y emociones, pero el fútbol lo tentó a un nuevo ciclo para jugar la Copa Libertadores con el club de su vida.

No es la primera vez que Ruben sorprende con un regreso. Tras su primer retiro, se animó a jugar en Deportivo Maldonado de Uruguay, y luego volvió a Central en 2024. Ahora, el Canalla volvió a apostar por su experiencia y liderazgo con el sueño de conquistar América.

El mensaje de Marco Ruben y la expectativa de los hinchas

El club todavía no informó detalles sobre la duración del contrato del jugador, que esta misma mañana se sumó al grupo en el predio de Arroyo Seco. Lo único oficial por parte del club fue un video que revolucionó las redes: “No es una vuelta porque nunca me fui”, lanzó el goleador, dejando en claro su amor por la camiseta auriazul.

Más allá de su extensa carrera, siempre se mantuvo vinculado a Rosario Central y este será el sexto ciclo del futbolista en el club. Su conexión con los hinchas se mantiene intacta, ya que el anuncio fue muy celebrado en redes sociales.

Rosario Central disputará la Copa Libertadores 2026 y tendrá en el plantel a dos leyendas: Marco Ruben y Ángel Di María.