Un histórico monoplaza de Red Bull se incendió durante una exhibición en San Francisco.

El piloto japonés Yuki Tsunoda protagonizó un tenso episodio durante una exhibición organizada por Red Bull en San Francisco, cuando el monoplaza que conducía se incendió de manera repentina en plena demostración callejera.

El evento marcaba su primera aparición pública tras dejar su butaca como titular en la Fórmula 1 a fines de 2025. El incidente se produjo mientras manejaba el histórico RB7, modelo con el que Sebastian Vettel conquistó el campeonato mundial de 2011.

El incendió que sufrió Yuki Tsunoda con el histórico monoplaza que condujo Sebastian Vettel en 2011. Créditos: X @revlap_

Según registros difundidos por testigos, luego de detenerse en la zona de Marina Boulevard, el vehículo comenzó a emitir humo desde la parte trasera y, en segundos, aparecieron llamas. Alertado por el público, Tsunoda se retiró con rapidez y sin lesiones, asistido por personal de seguridad.

El hecho recordó un episodio similar ocurrido en 2024 durante una exhibición en Taichung (Taiwán), donde el japonés, por aquel entonces integrante de Racing Bulls, sufrió un desperfecto casi idéntico que obligó la intervención de bomberos.

Yuki Tsunoda sufrió un desperfecto casi idéntico que obligó la intervención de bomberos en 2024. Foto: X @Leonczik

La jornada también contó con la participación del ex F1, Scott Speed, y del piloto de rally raid Mitch Guthrie, quienes formaron parte del espectáculo urbano destinado a promocionar la marca y sus figuras.

El presente de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1

En lo deportivo, Tsunoda atraviesa una nueva etapa tras su breve paso por el equipo principal en 2025, donde compartió alineación con Max Verstappen, luego de reemplazar a Liam Lawson.

Si bien sumó puntos en siete carreras, sus resultados no alcanzaron para sostener el asiento y fue relegado tras el ascenso de Isack Hadjar.

Yuki Tsunoda a bordo del histórico monoplaza que condujo Sebastian Vettel en 2011. Foto: X @redbullracing

Actualmente, se desempeña como piloto reserva para ambas estructuras de la escudería de cara al inicio del campeonato en Australia.

El japonés, nacido en Sagamihara, debutó en la categoría en 2021 con Alpha Tauri y acumuló 111 Grandes Premios y 124 puntos, con un cuarto puesto en Abu Dhabi como mejor resultado.

Yuki Tsunoda será piloto de reserva de Red Bull y Racing Bulls durante la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters

El incendio volvió a poner en evidencia las dificultades técnicas de utilizar autos históricos de F1 en exhibiciones urbanas, aunque también destacó la rápida reacción de los equipos de seguridad y del propio piloto, evitando consecuencias mayores.

¿Cuándo empieza la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrá ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.