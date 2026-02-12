Max Verstappen criticó el diseño de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1:

Max Verstappen, piloto de Red Bull. Foto: Reuters (Hamad I Mohammed)

La Fórmula 1 aún no comenzó y ya comienza a tener sus primeras polémicas. Esta vez, después de una explosivas declaraciones del tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull), quien explotó por completo contra los diseños de los nuevos monoplazas.

“No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo”, expresó el piloto neerlandés de 28 años, según la información difundida por el sitio especializado ‘Motorsport’.

Y explicó: “Mucho de lo que haces como piloto, en términos de entradas, tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es F1. Quizás entonces sea mejor conducir Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, eficiencia y gestión”.

Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

En esta línea, Verstappen confesó que los monoplazas “no son divertidos de conducir”. Por este motivo, “Mad Max” reveló que está explorando otras alternativas fuera de la Fórmula 1 para divertirse, ya que esta normativa se mantendrá durante mucho tiempo.

“No puedo evitarlo. Yo no escribí el reglamento. Si se tratara de aspectos no políticos a la hora de elaborar un reglamento, creo que, en cualquier caso, el coche probablemente habría tenido un aspecto muy diferente”, sentenció el neerlandés de Red Bull.

Por último, el tetracampeón mundial habló sobre su posible participación en las 24 Horas de Nürburgring: “Mirándolo ahora, al menos puedes conducir a toda velocidad sin tener que preocuparte por mi batería... Quiero hacerlo. Estamos trabajando para que suceda, pero aún no puedo confirmarlo”.

Max Verstappen a bordo de su Red Bull RB22 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Hamad I Mohammed)

Con el cambio de unidad de potencia, la recolección de energía eléctrica obligará a los pilotos a utilizar marchas más bajas en rectas, combinando con mayores niveles de aceleración y frenos, teniendo que gestionar en distintos tramos la potencia para no ser superados.

Los tiempos del día 2 de los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin

Charles Leclerc (Ferrari) - 1:34.273 Lando Norris (McLaren) - 1:34.798 Ollie Bearman (Haas) - 1:34.394 George Russell (Merceds) - 1:35.466 Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 1:36.561 Gabriel Bortoleto (Audi) - 1:36.670 Pierre Gasly (Alpine) - 1:36.723 Valtteri Bottas (Cadillac) - 1:36.824 Alex Albon (Williams) - 1:37.229 Nico Hülkenberg (Audi) - 1:37.266 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:37.470 Carlos Sainz (Williams) - 1:37.592 Liam Lawson (Racing Bulls) - 1:38.017 Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:38.248 Sergio Checo Pérez (Cadillac) - 1:38.653 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - sin tiempo

Franco Colapinto (Alpine); Lance Stroll (Aston Martin); Lewis Hamilton (Ferrari); Esteban Ocon (Haas); Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull Racing) no participaron de dicha sesión.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Fórmula 1: los días y horarios de los test de pretemporada en Bahréin

Días: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero

Horarios:

04:00 a 13:00 horas (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay)

03:00 a 12:00 horas (Bolivia y Venezuela)

02:00 a 11:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

01:00 a 10:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua)

Transmisión: