Renovación de césped en el estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @Sepu79

La zona que rodea al Estadio Monumental está viviendo uno de los avances urbanísticos más importantes de los últimos años. Los trabajos impulsados por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires buscan mejorar no solo la experiencia de los hinchas de River durante los días de partido, sino también optimizar la circulación diaria de vecinos, estudiantes de Ciudad Universitaria y usuarios habituales de la zona.

Uno de los ejes principales del proyecto es la ampliación del Puente Labruna, un punto neurálgico que conecta la calle Udaondo con el sector de Ciudad Universitaria. Durante décadas, este paso elevado fue un cuello de botella cada vez que el Monumental recibía multitudes. Con la obra, el puente sumará espacio para peatones, ciclistas y automovilistas, integrando una nueva bicisenda y mayor superficie de circulación que reducirá la congestión.

Obras para el acceso de los hinchas al Monumental. Foto: X @pberecia

¿Qué incuye la obra?

Además, el plan contempla la construcción de dos rulos viales que pasarán por encima de las vías del tren y las avenidas Lugones y Cantilo. Esta infraestructura permitirá que quienes lleguen en tren por la línea Belgrano Norte o accedan desde la zona ribereña dispongan de corredores más amplios, seguros y directos hacia las inmediaciones del estadio. Con esta estructura elevada, los flujos de tránsito se ordenarán y los tiempos de acceso disminuirán notablemente.

En paralelo, la Ciudad confirmó cortes programados en la Autopista Illia (sentido norte) y en la Avenida Cantilo, necesarios para culminar una etapa clave: la colocación de ocho vigas de 32 metros de largo y 50 toneladas cada una, piezas fundamentales para sostener la nueva estructura. Estos trabajos, que se ejecutan en horario nocturno para minimizar el impacto en la movilidad, marcan uno de los momentos más complejos y decisivos de la obra.

Otra incorporación significativa será un nuevo puente peatonal contiguo al Puente Labruna, destinado a garantizar la conexión del futuro Polo de la Innovación incluso en días de partido, cuando el acceso principal suele quedar cerrado por cuestiones de seguridad. Esta pasarela permitirá que el flujo habitual del barrio no se vea interrumpido por los operativos del estadio, beneficiando a miles de estudiantes, vecinos y trabajadores que transitan por el área diariamente.

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

El impacto de la obra

Para los hinchas, la obra representa una mejora histórica. El acceso por Puente Labruna será más amplio, fluido y seguro, resolviendo uno de los problemas que más molestias generaba en jornadas de alta concurrencia. A su vez, la conexión con Ciudad Universitaria y con los parques cercanos al río promoverá un entorno más integrado, con circulación ordenada tanto para quienes asisten al estadio como para quienes disfrutan de la zona.

Cuando finalicen los trabajos, el Monumental contará con un sistema de accesos moderno, acorde al crecimiento del club y a las obras ya realizadas dentro del estadio. La ampliación del puente, los nuevos rulos viales y las mejoras peatonales constituirán un antes y un después en la logística del barrio, consolidando al Monumental como un estadio cada vez más accesible y preparado para recibir a multitudes en condiciones óptimas.