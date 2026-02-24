Los árbitros respaldaron el paro de la AFA impulsado por “Chiqui” Tapia en medio de la causa en su contra
Las dos asociaciones de jueces del fútbol argentino expresaron su acompañamiento institucional a la decisión adoptada por los dirigentes de la Liga Profesional.
La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su apoyo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y respaldaron la suspensión de la actividad oficial.
A través de un comunicado con la firma de sus secretarios generales Federico Beligoy y Sergio Pezzotta, ambas entidades señalaron que acompañan la “decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol” y remarcaron que “dicha determinación fue resuelta en una reunión realizada en la sede de la AFA” y ya tomó estado público.
En el texto, los árbitros reafirmaron además su compromiso con la institucionalidad y con el respeto a las decisiones orgánicas adoptadas por las autoridades del fútbol argentino, en una clara señal de apoyo a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
El pronunciamiento de los jueces se suma al respaldo expresado por los clubes y distintos sectores del fútbol, en un contexto de creciente tensión por la causa judicial impulsada por ARCA y la posibilidad de que se suspendan fechas en todas las categorías del país.
Por qué se suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura
Este lunes, la AFA emitió un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades fiscales.
En esa línea, los clubes del fútbol argentino realizarán paro en respaldo a dichas autoridades. La medida comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8, afectando a la fecha 9 del Torneo Apertura.
La decisión, que abarca a todas las categorías del fútbol argentino, se enmarca en una huelga “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.
En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.
Todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura que se suspende
Jueves 5 de marzo
- 19:00 horas: Gimnasia (M) – Defensa y Justicia (Zona A)
Viernes 6 de marzo
- 17:00 horas: Barracas Central – Banfield (Zona B)
- 17:00 horas: Platense – Estudiantes de La Plata (Zona A)
- 19:45 horas: Vélez Sarsfield – Newell’s Old Boys (Zona A)
- 22:00 horas: Unión de Santa Fe – Talleres (Zona A)
- 22:00 horas: Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
- 17:00 horas: Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
- 17:00 horas: Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
- 19:15 horas: San Lorenzo – Independiente (Zona A)
- 21:30 horas: Racing – Huracán (Zona B)
- 21:30 horas: Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
- 17:00 horas: Gimnasia y Esgrima La Plata – Argentinos Juniors (Zona B)
- 17:00 horas: Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19:15 horas: Central Córdoba – Boca Juniors (Zona A)
- 21:15 horas: River Plate – Atlético Tucumán (Zona B)