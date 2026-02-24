Los árbitros respaldaron el paro de la AFA.

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su apoyo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y respaldaron la suspensión de la actividad oficial.

A través de un comunicado con la firma de sus secretarios generales Federico Beligoy y Sergio Pezzotta, ambas entidades señalaron que acompañan la “decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol” y remarcaron que “dicha determinación fue resuelta en una reunión realizada en la sede de la AFA” y ya tomó estado público.

Chiqui Tapia y Federico Beligoy. Foto: X @afa

En el texto, los árbitros reafirmaron además su compromiso con la institucionalidad y con el respeto a las decisiones orgánicas adoptadas por las autoridades del fútbol argentino, en una clara señal de apoyo a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

El pronunciamiento de los jueces se suma al respaldo expresado por los clubes y distintos sectores del fútbol, en un contexto de creciente tensión por la causa judicial impulsada por ARCA y la posibilidad de que se suspendan fechas en todas las categorías del país.

Por qué se suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura

Este lunes, la AFA emitió un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades fiscales.

Los árbitros respaldaron el paro de la AFA. Foto: X @aaaprensa

En esa línea, los clubes del fútbol argentino realizarán paro en respaldo a dichas autoridades. La medida comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8, afectando a la fecha 9 del Torneo Apertura.

La decisión, que abarca a todas las categorías del fútbol argentino, se enmarca en una huelga “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.

En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.

Todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura que se suspende

Jueves 5 de marzo

19:00 horas: Gimnasia (M) – Defensa y Justicia (Zona A)

Viernes 6 de marzo

17:00 horas : Barracas Central – Banfield (Zona B)

17:00 horas : Platense – Estudiantes de La Plata (Zona A)

19:45 horas : Vélez Sarsfield – Newell’s Old Boys (Zona A)

22:00 horas : Unión de Santa Fe – Talleres (Zona A)

22:00 horas: Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17:00 horas : Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17:00 horas : Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19:15 horas : San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21:30 horas : Racing – Huracán (Zona B)

21:30 horas: Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo