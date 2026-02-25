Escándalo con Prestianni Foto: Reuters

El duelo entre Real Madrid y Benfica por la vuelta de los playoffs de la Champions League promete ser uno de los más calientes de la fase, pero tendrá una baja de peso: Gianluca Prestianni no podrá estar presente. La ausencia del extremo argentino generó revuelo en Portugal, España y Sudamérica, y las razones están directamente relacionadas con una decisión disciplinaria de la UEFA tras el polémico ida y vuelta entre el jugador y Vinícius Júnior.

La raíz del escándalo: el incidente en Lisboa

Todo comenzó en el partido de ida disputado en el Estadio da Luz, donde el Real Madrid se impuso 1-0 con gol de Vinícius. Durante el encuentro, el brasileño acusó a Prestianni de haberlo insultado con expresiones de tinte racista, lo que desató una investigación inmediata por parte de la UEFA. Según Sporting News, el propio Prestianni negó haber cometido un acto racista y afirmó que solo lanzó un insulto aislado (“maricón”), aunque la denuncia fue elevada igualmente al comité disciplinario.

La decisión de la UEFA: suspensión provisional

A partir de esta acusación, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió actuar rápidamente. El organismo, amparándose en el Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, dispuso una suspensión provisional para Prestianni, impidiéndole disputar el siguiente partido de competencias europeas, en este caso, la revancha en el Santiago Bernabéu. La resolución fue comunicada de forma oficial apenas 48 horas antes del encuentro.

Medios como Bolavip confirmaron que el argentino viajó a Madrid y entrenó a la par del plantel, pero eso no modificó su situación: la sanción se mantiene mientras continúa la investigación. El Benfica intentó apelar, pero los tiempos administrativos no alcanzaron para revertir la decisión antes del partido.

Un revés que golpea al Benfica

Para el conjunto portugués, comandado por José Mourinho, la baja es significativa. Prestianni venía sumando protagonismo en el equipo y estaba en los planes del entrenador para el encuentro decisivo. Sin embargo, la UEFA fue contundente y priorizó evitar un escenario de mayor tensión en un Bernabéu que ya presentaba un clima caldeado por la polémica.

Incluso el club manifestó su molestia, argumentando que se los “priva del jugador mientras el proceso sigue en curso”, aunque asumieron que era “poco probable” que la apelación prosperara a tiempo.

Qué puede pasar con Prestianni en adelante

La resolución final del caso aún no fue anunciada. En caso de que la UEFA considere probada la infracción, el argentino podría enfrentar una sanción mínima de 10 partidos, como indica la normativa disciplinaria vigente. Mientras tanto, su suspensión sigue siendo provisional y mantiene en vilo tanto al Benfica como al propio jugador.

Un partido decisivo sin una de sus figuras

El duelo entre Real Madrid y Benfica será determinante para definir quién accede a los octavos de final. Sin embargo, no contará con uno de los protagonistas de la polémica que marcó la ida.Prestianni estará fuera del césped, observando desde la tribuna o incluso fuera del estadio, mientras su futuro disciplinario queda en manos del organismo europeo.

La ausencia del juvenil argentino agrega un condimento extra a una eliminatoria ya cargada de tensión, expectativa y miradas del mundo entero.