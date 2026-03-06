Franco Colapinto Foto: X@AlpineF1Team

El primer día de actividad oficial de la temporada 2026 no dejó el mejor sabor para Franco Colapinto ni para Alpine. El piloto argentino cerró las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia lejos de los puestos de adelante y reconoció que el inicio no fue tan fluido como esperaban. Los datos del viernes en Albert Park mostraron a un equipo que aún debe ajustar varios aspectos para acercarse al rendimiento que insinuó en la pretemporada.

Durante la jornada, Colapinto terminó 18º en la segunda tanda, un resultado que evidenció las dificultades del A526 en condiciones reales de pista. Alpine había apostado fuerte al cambio de chasis y al nuevo motor Mercedes-Benz para este año, pero la performance inicial estuvo lejos de lo imaginado. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly quedaron relegados, sin poder acercarse a los mejores tiempos marcados por Oscar Piastri y el resto de los autos motorizados por la firma alemana.

Uno de los momentos más llamativos del día se dio cuando Colapinto circulaba muy lento en la recta principal y Lewis Hamilton, ahora con Ferrari, debió esquivarlo a último momento para evitar un golpe. Aunque no hubo consecuencias, los comisarios tomaron nota de la situación y podrían evaluarla más adelante. El incidente, sumado a un leve despiste en la segunda sesión, reflejó que todavía hay margen para pulir la adaptación del piloto al trazado australiano y al nuevo paquete técnico.

Colapinto Foto: Reuters

El análisis del argentino

El propio argentino explicó que el equipo identificó áreas específicas en las que necesitan mejorar. Según contó tras bajarse del auto, la falta de fluidez fue evidente desde la primera salida a pista, pero también destacó que los entrenamientos sirven para recopilar datos valiosos que puedan revertir la tendencia el sábado. Para Alpine, la prioridad ahora es interpretar por qué el rendimiento quedó por debajo de lo previsto después de una pretemporada que había generado cierto optimismo.

La particularidad del viernes también incluyó un inconveniente físico inesperado: Colapinto comentó que tuvo residuos y hielo seco en un ojo al final de la segunda práctica. Afortunadamente, el malestar no pasó a mayores y no implica ningún riesgo para su participación en lo que resta del fin de semana.

El panorama general dejó una conclusión clara: Alpine necesita reaccionar rápido. La tercera práctica y la clasificación serán claves para medir cuánto puede mejorar el auto en condiciones más representativas. Con Gasly 16° y Colapinto 18°, el equipo francés buscará dar un paso adelante que les permita meterse en la pelea de la mitad de la parrilla, un objetivo que parecía más cercano antes de llegar a Melbourne.

Colapinto mantiene la confianza en que los ajustes realizados durante la noche puedan revertir el inicio complejo. El sábado ofrecerá las primeras respuestas concretas de una temporada que recién comienza, pero que ya mostró que la lucha por los puntos requerirá trabajo fino y precisión desde el primer minuto.