Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de empezar con el Gran Premio de Australia. Cuando las luces rojas de los semáforos de Albert Park Circuit se apaguen y se empiece a escuchar el rugir de los nuevos motores, aquellos trasnochados que tengan los ojos pegados al televisor a la una de la mañana tendrán un premio por haber soportado el sueño: verán el inicio de la temporada número 77 del Gran Circo.

Con un año lleno de cambios, entre los que se encuentran nuevos autos, pilotos y escuderías, la expectativa se reaviva para ver cómo será el debut de Franco Colapinto al volante de Alpine. Si bien será la tercera temporada del argentino, será la primera vez que pilota desde el inicio y fue parte del desarrollo del coche, por lo que despierta optimismo entre los fanáticos. Flavio Briatore ya anunció que espera resultados positivos: “Estar regularmente entre los seis o siete primeros, y a veces mejorar si las circunstancias lo permiten”.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @AlpineF1Team

Albert Park Circuit: cómo es el circuito del GP de Australia 2026

Albert Park Circuit está ubicado en Melbourne, una de las ciudades más importantes de Australia, aunque no es su capital. Tiene 5.278 kilómetros de trazado semiurbano y es rápido y fluido. La carrera se compone de 58 vueltas y los pilotos recorren 307 kilómetros arriba del monoplaza.

Cuenta con tres sectores bien diferenciados, es rápido y tiene 6 zonas de frenadas fuertes. Está en un parque que le cedió el nombre a la pista y su trazada rodea un lago emblemático.

Tiene 14 curvas, predominantemente rápidas y de media-alta velocidad, aunque con sectores bacheados y pocas zonas de frenada fuerte. Fue recientemente modificado en 2022, cuando se ensanchó la curva 1 para facilitar adelantamientos, y se reconfiguraron las curvas 9-10-11-12 en una chicana rápida.

Fórmula 1, Gran Premio de Australia, Alpine. Foto: REUTERS/Mark Peterson

Con las últimas modificaciones sobre los monoplazas, la pista exigirá precisión quirúrgica a la hora de regenerar y cuidar la batería en tramos como Lakeside Drive.

Datos curiosos sobre el GP de Australia

El británico Damon Hill fue el primer ganador del circuito, en el Gran Premio de Australia de 1996. Michael Schumacher es la persona que más veces se quedó con la carrera de Melbourne , con un total de cuatro.

Lewis Hamilton es el piloto con más pole positions en el trazado, con ocho. Siete de ellas las hiló de manera consecutiva entre 2014 y 2019. Sin embargo, solo logró imponerse dos veces.

Charles Leclerc tiene la vuelta más rápida del circuito, con su marca de 1:19.813 en 2024.

Ferrari tiene siete carreras ganadas y es el equipo con más victorias en Albert Park, seguido por McLaren, que tiene siete.

Cambios en la nueva temporada de Fórmula 1

El diseño temporal del monoplaza que presentó Cadillac para las pruebas en Barcelona. Foto: X @Cadillac_F1

La nueva temporada de Fórmula 1 llega con cambios revolucionarios en reglamento, nuevas escuderías y la vuelta de pilotos a las pistas. Además, los drásticos cambios que sufrieron algunos equipos sobre la última parte del año devinieron en la aparición de nuevos rookies desde la Fórmula 2.

En el ámbito reglamentario, se destaca la desaparición del DRS y su reemplazo por el “Modo Overtake”, entre otros sobre el tamaño y los motores del auto, que convierten al apartado aerodinámico en una pieza clave del desarrollo de los monoplazas.

Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez vuelven a subirse a un Fórmula 1 tras una temporada de inactividad, de la mano de la nueva escudería Cadillac, que buscó pilotos experimentados para afrontar su debut en la categoría. Valtteri Bottas fue compañero de Lewis Hamilton en Mercedes durante la era más ganadora del británico y luego fue tercer piloto de Kick Sauber.

Por otro lado, el mexicano no participó en ningún equipo durante 2025, luego de ser reemplazado como compañero de Max Verstappen en Red Bull, por Liam Lawson primero y luego por Yuki Tsunoda.

Días y horarios oficiales: el cronograma completo del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

*Los horarios corresponden a la Argentina