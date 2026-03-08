Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó décimo cuarto en el GP de Australia que tuvo como ganador a George Russell
El piloto argentino de Alpine sufrió una dura penalización por una infracción al inicio de la carrera que lo obligó a ingresar a los boxes. Su compañero, Pierre Gasly, sumó un punto para la escudería francesa. Kimi Antonelli y Charles Leclerc completaron el podio.
En el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó décimo cuarto en el Gran Premio de Australia, que tuvo como ganador a George Russell (Mercedes). El podio fue completado por Kimi Antonelli, quien le otorgó un 1-2 a la escudería alemana, y Charles Leclerc (Ferrari).
La primera competición del año empezó con un total de 20 de monoplazas, ya que el alemán Niko Hülkenberg (Audi) tuvo inconvenientes en la unidad de potencia y el australiano Oscar Piastri (McLaren) se despistó durante la vuelta de reconocimiento y destruyó su coche.
Después de un atractivo comienzo con múltiples sobrepasos entre George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), aparecieron los abandonos de Isack Hadjar (Red Bull) y Valtteri Bottas (Cadillac) que obligaron el ingreso del auto de seguridad para quitar ambos monoplazas.
La penalización que sufrió Colapinto al inicio de la carrera lo marginó de la lucha por los puntos. Diferente fue la situación para su compañero, Pierre Gasly, quien batalló con Gabriel Bortoleto (Audi) y Esteban Ocon (Haas) por la novena y décima posición de la competición.
Las últimas diez vueltas de la carrera tuvieron una atrapante persecución de Max Verstappen (Red Bull) al campeón Lando Norris (McLaren) por la lucha de la quinta posición, lejos de los Mercedes de Russell y Kimi Antonelli, y las Ferrari de Leclerc y Lewis Hamilton.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00