Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Hollie Adams)

En el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó décimo cuarto en el Gran Premio de Australia, que tuvo como ganador a George Russell (Mercedes). El podio fue completado por Kimi Antonelli, quien le otorgó un 1-2 a la escudería alemana, y Charles Leclerc (Ferrari).

La primera competición del año empezó con un total de 20 de monoplazas, ya que el alemán Niko Hülkenberg (Audi) tuvo inconvenientes en la unidad de potencia y el australiano Oscar Piastri (McLaren) se despistó durante la vuelta de reconocimiento y destruyó su coche.

Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) en el Gran Premio de Australia 2026. Foto: Reuters (Mark Peterson)

Después de un atractivo comienzo con múltiples sobrepasos entre George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), aparecieron los abandonos de Isack Hadjar (Red Bull) y Valtteri Bottas (Cadillac) que obligaron el ingreso del auto de seguridad para quitar ambos monoplazas.

La penalización que sufrió Colapinto al inicio de la carrera lo marginó de la lucha por los puntos. Diferente fue la situación para su compañero, Pierre Gasly, quien batalló con Gabriel Bortoleto (Audi) y Esteban Ocon (Haas) por la novena y décima posición de la competición.

Franco Colapinto sufrió una penalización en el inicio del Gran Premio de Australia 2026. Foto: EFE (Joel Carrett)

Las últimas diez vueltas de la carrera tuvieron una atrapante persecución de Max Verstappen (Red Bull) al campeón Lando Norris (McLaren) por la lucha de la quinta posición, lejos de los Mercedes de Russell y Kimi Antonelli, y las Ferrari de Leclerc y Lewis Hamilton.

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026