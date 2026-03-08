Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei. Foto: via REUTERS

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jamenei, fue elegido por la Asamblea de Expertos como nuevo Líder Supremo de Irán.

En un comunicado citado por la agencia IRNA, la asamblea señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para “evitar que el país quede sin liderazgo”.

“Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei (que Alá lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”, afirmaron en el comunicado.

La Asamblea de Expertos dijo que pese a “maniobras de los enemigos” se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo “debe ser un símbolo de consenso nacional” porque ahora se necesita aún más de “unidad y solidaridad”.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo Líder Supremo de Irán

Nacido en 1969 en la ciudad santa chiíta de Mashhad. Mojtaba estudió con conservadores religiosos en los seminarios de Qom, centro de enseñanza teológica chiíta de Irán, y tiene el rango clerical de Hojjatoleslam. De joven, sirvió en la guerra entre Irán e Irak.

El hijo de Alí Jamenei nunca ocupó un cargo oficial en el Gobierno de la República Islámica, aunque apareció en reuniones leales al régimen, pero rara vez habla en público.

Durante mucho tiempo, su papel ha sido motivo de controversia en Irán, donde los críticos rechazan cualquier atisbo de política dinástica en un país que derrocó a un monarca respaldado por Estados Unidos en 1979.

Pese a ello, Mojtaba acumuló poder bajo el mandato de su padre como figura destacada cercana a las fuerzas de seguridad y al vasto imperio empresarial que estas controlan. En tanto, se opone a los reformistas que buscan colaborar con Occidente en su intento de frenar el programa nuclear de Irán.

Sus estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) le dan una gran influencia en el aparato político y de seguridad iraní. Es así que acumuló influencia como “guardián” de su padre, según comentaron fuentes familiarizadas con el asunto a Reuters.

“Cuenta con un fuerte apoyo dentro del IRGC, en particular entre las generaciones más jóvenes y radicales”, afirmó Kasra Aarabi, responsable de investigación del IRGC en United Against Nuclear Iran, una organización política con sede en Estados Unidos.

Mojtaba se parece mucho a su padre y lleva el turbante negro de un sayyed, lo que indica que su familia desciende del profeta Mahoma.

Su esposa, que murió en los ataques aéreos del sábado pasado, era hija de un destacado partidario de la línea dura, el ex presidente del Parlamento Gholamali Haddadadel.

El nuevo Líder Supremo podría enfrentarse a la oposición de los iraníes, que demostraron estar dispuestos a organizar protestas masivas para presionar en favor de mayores libertades, a pesar de la sangrienta represión de las autoridades.

El nuevo Líder Supremo de Irán fue sancionado por Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Mojtaba en 2019, alegando que representaba al líder supremo “en calidad oficial, a pesar de no haber sido elegido ni nombrado para ningún cargo gubernamental”.

Según su sitio web oficial, Jamenei había delegado anteriormente algunas de sus responsabilidades en Mojtaba, quien, según decía, trabajó en estrecha colaboración con el comandante de la Fuerza Quds del IRGC y la Basij, una milicia religiosa afiliada a la Guardia, “para promover las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos opresivos internos de su padre”.

Un cable diplomático estadounidense escrito en 2007 y publicado por WikiLeaks citaba a tres fuentes iraníes que describían a Mojtaba como una vía para llegar a Jamenei. Se creía que estaba detrás del repentino ascenso del radical Mahmoud Ahmadinejad, que fue elegido presidente en 2005.

Mojtaba apoyó a Ahmadineyad en 2009, cuando ganó un segundo mandato en unas controvertidas elecciones que dieron lugar a protestas antigubernamentales.