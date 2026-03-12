Nuevo récord mundial de Armand Duplantis en salto con garrocha. Foto: EFE

Armand Duplantis lo hizo de nuevo, por 14° vez: batió su propio récord mundial en salto con garracha al imponerse en la Mondo Classic, la reunión que se celebra en su honor en Uppsala, con una altura de 6,31 metros.

El impresionante salto le permitió a Mondo mejorar en un centímetro la anterior plusmarca universal que el mismo poseía con un registro de 6,30 metros desde los Mundiales de septiembre en Tokio.

Todo un golpe de autoridad que dejó claro quién es el indiscutible GOAT de la especialidad.

Romper récords, una costumbre para Mondo

El sueco de 26 años situó la barra en 6,31 metros en un gimnasio que se mantenía expectante por una nueva hazaña de su gran atleta.

Salto que permitió al escandinavo batir por decimoquinta ocasión el récord del mundo desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

Escenario de los Mundiales en pista cubierta que se disputarán a finales de marzo y en los que Armand Duplantis buscará su cuarto título de campeón del mundo bajo techo, quien sabe si con otro nuevo récord universal.